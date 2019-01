El colaborador televisivo Kiko Matamoros parece estar rehaciendo su vida a pasos agigantados: no ha pasado ni medio año desde que Makoke decidiera romper su matrimonio... y él ya se pasea por ahí con otra mujer, una despampanante morena de nombre Cristina, de poco más de 30 años y con sangre brasileña corriendo por sus venas. Vamos, un bombón de las que le gustan al empresario, porque además ¡tiene un cierto aire a Angelina Jolie! Después de 20 años con Makoke (2 de ellos, casados), a Kiko no le ha temblado la mano a la hora de buscarse un nuevo hombro en el que llorar su separación... o, más bien, olvidarla, porque con él parece que se desmiente eso de que hace falta la mitad de tiempo de lo que ha durado la relación para superarlo... porque en su caso han sido 5 meses escasos.

La que no se ha callado es la nueva colaboradora de 'Sálvame', y casualmente su ex, Makoke, que este lunes 21 de enero opinaba sobre esta nueva relación... y no ha faltado la pullita: "Me enteré por Twitter", ha empezado diciendo. La primera en la frente. ¿No decían que se llevaban tan bien? Entonces, ¿por qué no ha avisado Kiko a Makoke de que podría salir la noticia de su nueva churri?

A pesar de todo, la ex azafata del Telecupón le ha deseado lo mejor: "Me alegro muchísimo, de corazón, si él es feliz, todos vamos a ser felices", ha apuntado... para luego lanzarle una pullita de las que sabe que le van a picar a Kiko: "Le deseo lo mejor, ya que con Sofía no pudo llegar a buen puerto. A ver si ahora lo consigue...", dijo, a pesar de que Kiko se ha hartado de decir que no tenía ese tipo de relación con la Suescun...

Esperamos que, de conocerse, haya buen rollito, aunque Kiko, te avisamos: por mucho que te quieras llevar bien con tu ex, no creemos que sea una buena idea presentarle a tu novia tan pronto. Eso sí, si lo haces, llámanos, ¡que seguro que hay salseo!