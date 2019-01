Todos los rumores apuntaban a que Sienna Miller era la nueva conquista de Brad Pitt. Ahora, que finalmente el proceso judicial que mantiene con su ex mujer, Angelina Jolie, está a un lado, Brad Pitt podría abrirse y confesar que ya está manteniendo una nueva relación. La noticia era clara: Desde 2017, según algunas fuentes, ha mantenido una relación intermitente con una compañera de profesión. Ambos se han dejado ver siempre que han tenido ocasión y los rumores de un romance entre ambos son cada vez más fuertes. Pero ¿quién es ella?: una joven actriz que nos recuerda mucho a su ex más destacada, Jennifer Aniston. Se trata de Sienna Miller, de American Woman. Aunque en estos meses el actor ha tenido, según la prensa, una nueva novia cada mes como la modelo Makoke, esta es la posibilidad que más fuerte suena en las quinielas de la salsa rosa de Hollywood. Pero, ¡nada más lejos de la realidad! Sienna tiene el corazón ocupado y no lo esconde.

La actriz se ha dejado ver paseando con su chico por las calles de Nueva York mientras ambos pasean a su perrete y deshacen en arrumacos.

Se trata de Lucas Zwirner, graduado de Yale que trabaja para su famoso (y rico) padre, David Zwirner, un poderoso comerciante de arte que abrió la Galería David Zwirner en 1993 en Nueva York. Lucas es el director editorial de David Zwirner Books, la editorial de la galería, y supervisa 25 publicaciones de libros por año.

El joven solo tiene 27 años, mientras Sienna tiene 37, pero la edad parece no ser un impedimento y viven su amor como dos adolescentes. Besitos en el parque, paseos de la mano... ¡Cuánto amor!

Eso sí, abrigados hasta arriba para combatir el frío neoyorkino... La pareja fue vista por primera vez hace unas semanas, cuando acudieron juntos al cumpleaños del ex novio de Sienna Miller, con quien la actriz mantiene una relación envidiable, Tom Sturridge, padre, además, de su única hija.