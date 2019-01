¡Agárrense que vienen curvas! El amor viene, va y va y viene. Eso es lo que ha pasado entre Julen y Violeta. La de los ojos azules era tronista cuando se cruzó por el camino el jovencito Julen, su pretendiente. Al final, el amor surgió y comenzaron una relación. Pero, la felicidad y la paz entre ellos ha llegado a su fin. Violeta ha contado cómo fue su ruptura en su canal de Mtmad, y claro Julen se ha echado las manos a la cabeza cuando ha escuchado todo lo que ha dicho. Así que, ha decidido poner los puntos sobre las 'íes' y dar su versión de los hechos.

Julen ha cogido el toro por los cuernos y ha dejado las cosas claras. Además, sin pelos en la lengua: "Eres una sinvergüenza, me dejas como que no te he querido nunca, como que no te he valorado ni te he apoyado cuando no he hecho más que darte buenos consejos. Porque aunque sea un niño ya he vivido lo que tú estás viviendo. Pero tú vas de que eres la jefa. Dentro de unos años me lo vas a contar. Dentro de unos años tendrás muchos seguidores pero estarás sola". Pero la cosa no quedá ahí...

Violeta ha explicado que fue él quien decidió romper con ella, incluso ha contado que le estuvo suplicando más de media hora para que lo pensara mejor y no la dejara. Sin embargo, Julen lo desmiente: "Le dije que habláramos y de camino al parque rompí a llorar. Eran lágrimas en serio. Ella da su versión y yo la mía. Se acaba porque no quiere verme". Y es que no está dispuesto a que le deje "como algo que no soy", no está dispuesto a que le pisotee porque él lo ha dado todo y no se arrepiente: "Por qué no le dices a la gente el motivo. Yo te quise ver pero te dio un brote y me dijiste que no. Yo era la última mierda. No se puede querer a alguien a ratos, no se puede tener un novio para cuando interesa. Eso no se puede. Se lo dije a ella. Le dije que la dejaba porque me había roto el corazón y porque iba a acabar loco. No quiero meterme un tiro".

Por si fuera poco, Julen ha seguido hablando: "Discutimos porque la mayoría de las veces lo buscaba. Tengo pruebas. Tengo todos tus mensajes. Si me pusiera a contar cosas de desprecios". Además, ha contado que tiene pruebas de que le enviaba audios a una amiga suya pidiéndole que le enviara mensajes diciendo que un futbolista del Real Madrid había preguntado por ella. ¿El motivo? Ponerle celoso.

Después de entonar el 'mea culpa' admitiendo que él también ha cometido errores, desea lo mejor a su ex: "Te deseo lo mejor Violeta, que cuides a tu hermana, tu padre y tu madre. Mézclate con la gente que te quiere. Y no te metas más con la gente por su físico. Todos tenemos defectos. No todo el mundo tiene la suerte de poderse operar y hacerse su arreglitos. Ya está. Un tío humilde contra una tía que no lo era. Lo sabía y me la jugué y me ha salido mal".