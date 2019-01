¡Ay, que nos da un chungazo! Después de que a todos se nos partiera el corazón al conocer el divorcio entre Brad Pitt y Angelina Jolie, no veíamos la luz al final del túnel para volver a creer en el amor. Sin embargo, también se nos olvidó rápido cuando vimos que los Brangelina de amor andaban un poco escasos: su divorcio saltó a la prensa como un caballo desbocado, y en seguida les vimos peleándose por los cientos de millones de patrimonio que tenían en común. Aquello fue una de las batallas más feas (y mediáticas) que se recuerdan, pero, tras dos años de litigios, decidieron firmar un acuerdo en el que los dos quedaban más o menos contentos para no tener que verse las caras de nuevo.

Ahora que los dos, por fin, ya descansan tranquilos, parece que están dispuestos a no renegar del amor, especialmente Brad, que parece que ha tenido una vida de lo más "alegre" con otras actrices de Hollywood con las que se le ha relacionado. No sabemos (aún) si sus supuestos "rolletes" con Sienna Miller o la arquitecta Neri Oxman han sido reales, pero parece que hay una que va viento en popa: ¡nada menos que Charlize Theron!

La actriz de 'Monster' podría ser la que se lleve a uno de los rubios más deseados de la historia del cine al huerto, y es que, según apunta el diario 'The Sun' con sus "fuentes cercanas" es que "han sido amigos desde hace algún tiempo, pero lo suyo ha evolucionado hace un mes y las cosas entre ellos están yendo bien". De hecho, la misma fuente dice que el pasado fin de semana, y tras hacer planes por separado, quedaron en el conocido local de moda de Los Angeles Chateau Marmont: "Brad se unió a Carlize en un rincón d ela barra. Ella estaba tomando un cóctel mientras él tomaba agua mineral", y añade la misma fuente: "Estuvieron muy acaramelados, el brazo de él rodeaba la espalda de ella: a los dos se los veía muy contentos".

Vamos, que aquí hay tema que te quema, sobre todo porque la gracia de todo esto es que a Brad y Charlize les presentó otro conocido actor: Sean Penn, que, casualidades de la vida, ¡estuvo saliendo con ella entre 2013 y 2015!

¿Y pensabas que el salseo terminaba aquí? Pues no, porque según el portal Radar Online, la enemistad entre Charlize y Angelina Jolie es legendaria, puesto que llevan años peleándose por los mismos papeles en el cine... y que ahora ella salga con su ex pues como que no ayuda a mejorar el asunto...