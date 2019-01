Mónica Hoyos ha vuelto a televisión después de protagonizar su reencuentro más telenovelesco con su enemiga Miriam Saavedra (quien, por cierto, ganó la batalla). Tras algunas semanas alejada de los focos parece su regreso es más fuerte que un simple 'Deluxe', así que hoy se ha sentado en el programa de Sonsoles Ónega, 'Ya es mediodía'. Pero no solo ha hablado de la otra peruana que le trae de cabeza... La ex de Carlos Lozano nos ha sorprendido con una propuesta de lo más indecente, como diría Romeo Santos. Desde que el líder de Ciudadanos está soltero, las mujeres se lo rifan. Albert Rivera vuelve a estar en el mercado tras su reciente ruptura con Beatriz Tajuelo, eso sí, está soltero porque quiere. Porque propuestas tiene, y muchas... Una de las primeras en lanzarle una indirecta fue Alba Carrillo; "Ven que yo te acojo para hacerte llevadero este duelo”, fue el mensaje que le envió Carrillo desde el plató de Telecinco. Pero no ha sido la única, también la mismísima Tamara Falcó se quedó completamente “obnubilada” desde el día en que conoció al codiciado líder naranja. Tanto es así, que lo invitó a comer a su casa de Puerta de Hierro, lo que pasara allí solo lo saben ellos. Y ahora se suma una más a la lista: ¡Mónica Hoyos!

Durante su intervención en el programa en el que colabora Alba Carrillo, ha asegurado que iba a dar un notición. Ante la sorpresa de todos, alguno ha soltado: "¿Estás embarazada?", y no, pero casi. "Voy a estar embarazada", ha confesado ella. Imaginaos la cara de todos los presentes, que han flipado aún más al seguir escuchando a la ex concursante de 'GH VIP 6'. "Sí, porque te voy a quitar a Albert Rivera", ha dicho mirando a Alba a los ojos.

Telecinco.es

Como buena 'ciudadana' y experta en 'shows', podría haberse ganado una nueva enemiga, y cuidado, que Carrillo por las malas... Sonsoles Ónega no se lo podía creer: “Ay, madre del cordero, esto no estaba previsto”.

Menos mal que todo ha quedado en una broma... aunque Alba Carrillo, por si acaso, ya la ha lanzado y ha rematado asegurando que “la nueva y viene dando fuerte”. ¡La que se va a liar entre las colaboradoras!