¿Impresionados con su nuevo aspecto? Pues así veremos a Kiko Hernández en su debut en la gran pantalla con 'El ídolo', que se estrenará este verano y que contará con un reparto de excepción. Ojo a los actores que comparten pantalla con el colaborador de 'Sálvame': Salva Reina, Yolanda Ramos, Eloi Costa –hijastro de Paco León– Edu Soto, Carlos Sobera y Fernando Colomo, entre otros muchos.

Para la banda sonora han fichado a Juan Magán, que no sólo pone el tema principal, 'Muñequita linda', sino que además actúa en la película. Para conocer más cosas de este proyecto, nos pusimos en contacto con nuestro colaborador, que está ilusionadísimo con esta nueva vía de trabajo.

"La gente se volvió loca cuando se dio cuenta de que yo era uno de los curas. Eso dificultó el rodaje", confesó nuestro colaborador. Gtres

Kiko, ¡nos hemos quedado de piedra al verte caracterizado de cura!

¡Tenéis que ver la película porque os vais a enamorar de mi personaje! La secuencia me mandaba a un lugar tan céntrico como Preciados. Es parte del guión y no quiero desvelar el porqué, pero sí puedo decir que mi personaje, al que le pasa de todo en la historia, tiene un momento en el que termina vestido de cura. El equipo se partía de risa porque tengo un rollo al cura de ‘El Exorcista’… (Risas)

¿Cómo fue rodar en pleno centro de Madrid? ¿Te reconocía la gente?

La verdad es que en la calle Preciados fue brutal, la gente se volvió loca en cuanto se dieron cuenta de que era uno de los curas. Eso dificultó mucho el rodaje, aunque el director asegura que sacamos buen material. Eso sí, ¡pasamos un frío…!

¿De qué trata la película?

Es una comedia divertidísima, con pellizco. Cuenta la historia de Félix, un hombre que es totalmente invisible para el resto de la sociedad. Un antihéroe sin oficio ni beneficio que, de la noche a la mañana y gracias a una antigua maldición, se convierte en un hombre de éxito.

¿Cuándo comenzó el rodaje?

Este diciembre, para aprovechar el alumbrado navideño de Madrid. Y en abril me voy a la República Dominicana para seguir rodando.

¿Dejas ‘Sálvame’?

Me marcho para grabar la película, pero vuelvo. Me lo tomo como unas mini vacaciones. Es una coproducción con una productora española y americana, con 150 personas en Madrid y más de 200 en República Dominicana, y unos decorados bestiales. Va a ser increíble.

¿Cómo te sientes al dar el paso a la gran pantalla?



Estoy muy ilusionado, muy contento, con mucho respeto y con ganas de darlo todo. No ya solamente por estrenarme en el mundo del cine, sino por abrir más vías de trabajo. Llevo haciendo lo mismo 16 años y necesito hacer cosas nuevas, salir de mi día a día y escapar de la rutina. Lo necesito mentalmente.

Kiko vestido de cura, durante una secuencia que grabaron en la céntrica calle Preciados de Madrid. Gtres

¿Te costó tomar la decisión o tenías claro que no ibas a dejar pasar la oportunidad?

En cuanto me ofreció Andreu hacer el musical, le dije que sí; pero cuando me dijo que había una película de por medio y que había que aplazarlo, casi me dan los siete males… Menos mal que enseguida me dijo que contaba conmigo para la peli.

¿Cuándo se estrena?

Llegará este verano. Con un reparto estelar promete convertirse en la película del verano…

Esta es la primera vez que Kiko se pone a las órdenes de un director de cine. En 2013 hizo un papelito en teatro con La Cubana. Gtres

También nos pusimos en contacto con Andreu Castro, director de 'El ídolo' y responsable del debut de Kiko en el cine, para que nos desvele los entresijos de este proyecto. Andreu es un joven director que viene del mundo del cortometraje. Esta es su segunda película.



Andreu, ¿por qué has elegido a Kiko Hernández?

Uno tiene que estar abierto a lo que la vida le trae, y una de esas cosas especiales fue conocer a Kiko. Iniciamos juntos un proyecto de teatro, 'El hombre de hojalata', que hemos tenido que paralizar porque yo recibí el encargo de escribir y dirigir una comedia. Pero la verdad es que, una vez conoces al verdadero Kiko, y no al que todos vemos en televisión, era imposible no ofrecerle seguir trabajando juntos, en este caso en un encargo de cine. Así que escribí un personaje a su medida y después le convencí para que aceptara interpretarlo. Eso fue lo más difícil porque Kiko es un tío muy respetuoso con los actores.

Kiko, rodando en Madrid con Eloi Costa, hijastro de Paco León. A su alrededor, decenas de admiradores vieron su estreno como actor. Gtres

¿No tienes miedo a que cause rechazo?

Mira, 'Sálvame' es muchas veces como un teatro de varietés. Creo que el objetivo de lo audiovisual es entretener a la par que intentar contar tu historia y lanzar un mensaje. Kiko es, como he dicho, un showman del carajo, sin miedo a saltar a la piscina llena de tiburones, porque seguro que los tiburones acaban asustándose y huyen. Además, la gente que vaya a ver la película no verá al colaborador de Sálvame, verá a un tipo muy distinto: un tipo tímido, con su conflicto, y su meta. Quizá es porque ése es el verdadero Kiko que se esconde detrás de Kiko Hernández.

¿Qué tal Kiko como actor?

Kiko no va de actor. Sabe cuáles son sus límites, y también sus cualidades. Eso hace que se apoye en sus compañeros. Está como un niño con ganas de aprender.

¿Algún actor se ha negado a compartir plano con Kiko?

Creo que deberíamos ir dejando las tonterías y los egos a un lado. En Estados Unidos, muchos presentadores y colaboradores de programas participan en proyectos de ficción. Además, éste es un personaje escrito para él. Yo he puesto mi confianza en él porque ha habido tiempo para conocer el verdadero fondo de Kiko y ver su sentido del humor.

Una de las maquilladoras, ultimando el look de Kiko para rodar una secuencia. Gtres

Kiko ya pisó el teatro

Luis Miguel González

El colaborador de 'Sálvame' siempre ha confesado su pasión por la actuación. En 2013, Kiko sorprendió a todos cuando la compañía La Cubana le fichó para interpretar a cinco disparatados personajes en la obra 'Campanas de boda', que se representó en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. "He disfrutado muchísimo y todos me han arropado", confesó emocionado.