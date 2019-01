Ni 'First Dates' ha sido testigo de una cita como la que vamos a ver en 'Gran Hermano Dúo'. La última gala del límite del 'reality' nos dejó momentazos para el recuerdo: La tremenda caída de Kiko Rivera, el broncote entre Antonio Tejado y Candela, la salvación de Irene Rosales... ¡Y un bombazo! Maite Galdeano va a entrar en la casa. Pero que no cunda el pánico, la madre de Sofía Suescun no va para quedarse (al menos no mucho tiempo). El motivo de su visita es tener una cita con uno de los concursantes de la casa... ¡Julio Ruz! El ex de María Jesús Ruiz lleva unos días insinuando que le atrae Galdeano, y el 'reality' va a hacer realidad su encuentro... ¡Madre mía! El presentador le preguntaba, en la noche del martes, si le gustaba Julio: "Ni me gusta ni me disgusta". Pero, a pesar de la ambigüedad de sus palabras, cuando le ha propuesto entrar en la casa para tener una cita con él, ella no lo ha dudado: Le dará la oportunidad al abogado de conocerla.

¿Algo que ha podido influir en su decisión? "Julio tiene empresas". Cuando Jorge Javier le daba este dato a Maite, ella confesaba gustarle ahora un poco más.

Y cuando decimos que no es para quedarse, al menos mucho tiempo, lo decimos por algo... El propio presentador dejaba caer la idea de que la noche de cita pudiera alargarse, ¿os lo imagináis? Desde luego no nos extrañaría en absoluto. Su hija ya confesaba, en una conversación con Ruz dentro de la casa, que su madre estaría encantada de conocerle, que estaba segura de que era el tipo de perfil de hombre que encajaría con ella para una relación sentimental.

¡Cerramos #GHDÚOLímite2! Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos en el 24H pero ojo... Mañana Julio tiene una cita con Maite en 'Última Hora' que no nos podemos perder 😏 ¡Buenas noches! pic.twitter.com/tkyX4jOf06 — Gran Hermano (@ghoficial) January 23, 2019

La noche del miércoles promete, y mucho, con este encuentro. ¿Surgirá el amor entre ambos? ¿Cómo reaccionarán María Jesús y Carolina Sobe cuando se enteren de la cita? ¿Se alargará la noche y acabará la cita en una hora sin cámaras? ¡Estamos expectantes!