Lo que ha unido 'Gran Hermano Vip' que no lo separa el hombre. Eso es lo que han debido pensar Omar Montes y Aurah Ruiz. Y no, no estamos hablando de nada sentimental. Con el culebrón del trapero con Chabelita ya tenemos bastante... Se trata de una unión profesional. Tal y como ha avanzado Omar en sus redes sociales, en su próximo tema contará con la inestimable colaboración de la mismísima Aurah. Los dos aparecen moviendo sus cuerpos serranos al ritmo del que será el nuevo temazo del invierno. El vídeo ha arrasado en Twitter y ya lleva más de 12 millones de visualizaciones.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Sus seguidores están como locos con esta colaboración. Deseando ver el video clip. "Disfrutar a tope", "Oleee los 2 más reales con sus defectos y sus virtudes pero son ellos mismo y Aurah un pivonazo" o "@aurahruiz bella!!!! Os como el corazón!!!!! Os camelo!!!!!brrr" son algunos de los comentarios que ha recibido este pequeño adelanto.

Sin embargo, cada uno tiene su opinión y los 'haters' han tardado poco en aparecer. Algunos critican que se creen artistas como Bad Bunny o Cardi B, e incluso algunos llegan a decir que Isa Pantoja no se lo va a tomar nada bien. Lo cierto es que, por el momento, Aurah y Omar son solo amigos. Además, la canaria es amiga a su vez de Chabelita, por lo que los celos aquí no pintan nada. Y mucho menos después de la millonésima ruptura entre la hija de Isabel Pantoja y el culebro.

Gtres

Un bucle de idas y venidas

Después de haber intentado por activa y por pasiva mantener una relación con su 'Pocahontas de Perú', el de 'Pan Bendito' se ha cansado de las constantes idas y venidas con Chabelita. Han sido unas 'historias' de Instagram del cantante de trap las que han hecho saltar todas las alarmas sobre su posible relación con esta atractiva morena. El propio Omar Montes era el que que compartía una fotografía con esta joven que parece haber curado las heridas ocasionadas por Isa Pantoja y haber devuelto la ilusión al "cuñado" favorito de Kiko Rivera.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Su incidente en Granada con Asraf y Chabelita en el que tuvo que intervenir la Guardia Civil parece haber hecho imposible una reconciliación entre ambos. Aunque su historial sentimental no hace pensar que la pareja podría volver a darse otra oportunidad, parece que este podría ser el final definitivo.