Las fotos que demuestran lo bien que se llevan Omar Montes y Aurah Ruiz

En las últimas horas todo el mundo (bueno, más bien aquellos a los que les interese este asunto…) se hace la misma pregunta, ¿qué hacen Omar Montes y Aurah Ruiz juntitos en Barcelona? Desde aquí, queridos lectores, tenemos que llamar a la calma porque su unión no es de carácter sentimental (al menos que se sepa) y los concursantes de ‘GH VIP 6’ tan solo se han dado cita en la Ciudad Condal para grabar el nuevo videoclip del ‘culebro’ más afamado de la pequeña pantalla. Y es que, durante su estancia en la casa de Guadalix, los dos jóvenes hicieron muy buenas migas. Tanto es así, que Montes ha querido contar con la ex de Suso como estrella de las imágenes que acompañarán a su nuevo tema musical.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Y la verdad, la jornada de rodaje no podría haber sido más movidita… El éxito musical persigue a Omar Montes allí por donde va y sabe que sus quedadas son secundadas por decenas de personas. Por ello, el miércoles 23 de enero convocó a sus fans a que a las ocho de la tarde se dieran cita en la chatarrería de su amigo Chatarra Palace en Barcelona, pues era el lugar en donde iba a finalizar la grabación de su nuevo videoclip, al que le ha dedicado tres intensos días y en el que ha contado con la colaboración de Aurah, quien apenas se separó de él.

Gtres

La que fuera concursante de ‘GH VIP 6’ se ha convertido en su musa y juntos llegaban a la chatarrería en un Porsche. ¡Qué nivel, Maribel! Sin embargo, sin motivo aparente, Omar se enfadó en la puerta y dio media vuelta. Ante eso, la rulot de producción les siguió y se pararon a unos 500 metros, consiguiendo que los dos se metiesen en el vehículo, que los llevó de vuelta a la chatarrería.

Gtres

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Este no fue el único enfado de la jornada, pues la gente que había sido convocada, y que llevaba horas esperando en la puerta, quería entrar para participar en la grabación, tal como habían asegurado en la convocatoria que hicieron a través de las redes sociales. Sin embargo, solo dejaron entrar en la chatarrería a seis jóvenes, lo que motivó un mayor enfado de la gente. El representante de Omar salió a la calle pidiendo que no hicieran ruido y que al final de la grabación les dejarían entrar, promesa que no se cumplió.

Gtres

Omar y el Chatarras, a través de sus Stories de Instagram, se justificaron diciendo que lo hacían todo por seguridad, ya que había muchos niños pequeños y querían evitar una avalancha. También prometieron que iban a salir después de grabar la pelea en la que, con los guantes puestos, empezaron a darse puñetazos. Aunque era tan solo por exigencias del guion, se lo tomaron tan en serio ¡que acabaron el ‘combate’ con el cuerpo hecho un cristo!

Gtres

Después de horas de trabajo, Omar y parte de su equipo se marcharon a cenar al Puerto Olímpico. El ex de Chabelita y Aurah salieron por separado del lugar. A ellos se les unió en el restaurante Levis Salcedo, así como Chatarra Palace, con el que Omar demostró mantener muy buena relación. Omar ha superado su ruptura con Isa Pantoja y se ha volcado en el trabajo, en donde ha contado con el apoyo incondicional de la canaria, a quien le une una bonita relación. Se les ve muy bien juntos y esta colaboración puede resultar de lo más fructífera… ¿no creéis?