La guerra no ha hecho más que empezar entre Violeta Mangriñán y su ex, Julen. Tras cortar su relación hace unos días los dos ex tronistas de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', el cruce de acusaciones ha sido incesante, y todo porque, cuando ella publicó un vídeo en el que explicaba los motivos de la ruptura "desde el respeto y el cariño", Julen se lo tomó como un desafío y publicó otro en el que la ponía a caer de un burro, en el que la dejaba como una mala persona, superficial, "sinvergüenza" e "interesada"... así que a Violeta ahora se le han hinchado los ovarios ¡y ha publicado la pura verdad de su relación punto por punto! "Esto viene a cuento de haber visto esa asquerosidad de vídeo de mi ex pareja. Dice ser una persona humilde y con valores, y eso yo no lo he visto. Tengo que defenderme de todas esas barbaridades, porque si tú ves ese vídeo, yo, que lo he vivido, me lo creo hasta yo", avanzaba en 'Ultravioleta', su canal de MTMad.

"He transcrito todas las barbaridades que ha dicho en el vídeo y las voy a comentar el programa: me arrepiento de haberme saltado las normas de MYHYV con él, porque realmente allí fui real 'a medias'. A Julen no le conocía de nada, le conocí allí y me enamoré de él allí. Entre medias hice trampas, porque estaba enamorada. A día de hoy me arrepiento muchísimo. ¿Cómo no iba a parar de hablar de Julen y de discutir con los pretendientes si lo único que quería era que él entrara por la puerta?", dice, y añade dirigiéndose a él directamente: "Ya cuando viste que me iba con quien fuera con tal de salir de allí y estar contigo, entonces dijiste 'voy a por ti'. O sea que de 'pobrecito Julen que dice la verdad'... los cojones. De la verdad a lo que has contado en esa mierda de vídeo se va tela", afirma muy cabreada.

También recuerda sus citas con amargura al escuchar las mentiras de Julen: "Dices también que te desprecié en el programa. Es verdad que una vez te dije un comentario feo sobre la ropa... y te pedí perdón 50.000 veces, pero no puedes decir que te marginé, porque todas las citas sin cámaras eran para ti. Y dices que todas las veces que nos hemos visto te llevaba tu abuelo...¡MENTIRA! ¡Todas las veces que nos hemos visto iba yo a por ti, sinvergüenza! Me he hecho kilómetros y kilómetros, iba a por ti, pagaba los hoteles... ¡caradura!".

A estas alturas, Violeta se muestra verdaderamente enfadada: "Dices que si estaba tan enamorada, por qué no cogí y me piré antes. Cabrón: en julio te dije que iba a por ti, que cogía mis cosas de la casa de los tronistas y al día siguiente dejaba de grabar, y tú me dijiste que no, que no querías interferir en mi futuro, y que siguiera con mi vida y mi trono. Que en ese momento no querías estar conmigo... Ahora, también te digo que si tanto me querías, como dices, tú también podías haber ido antes a por mí al programa. Yo no digo que seas mala persona, al contrario que tú, que me dejas como el culo en ese vídeo".

La ex tronista no puede más, así que decide finiquitar su vídeo por todo lo alto: "Pero que termines diciendo en el vídeo que yo critico a las personas por su físico, como si no hiciera otra cosa, o que digas 'no todo el mundo tiene la oportunidad de operarse como tú'... es asqueroso, tío. Así que ya está bien", avisa, antes de añadir: "Tú me has hecho mucho daño y yo te he hecho mucho daño... pero te deseo lo mejor, porque creo que eres buen chaval y que no eres mala persona. Así que no vuelvas a hablar de mí, porque yo no lo haré de ti. Yo no hablo más de los muertos, porque se resucitan", afirma antes de lanzarle un beso.

¡Cómo está el percal! Desde luego, aquí no vemos ya siquiera atisbo de reconciliación...