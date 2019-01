Paula Echevarría desvela algunos secretos del rodaje de 'Los nuestros'

Nunca había tenido contacto con el mundo militar, pero gracias a 'Los Nuestros 2', Paula Echevarría ha descubierto la valentía de esos héroes anónimos (y las dificultades a las que se enfrentan en todos los aspectos). "Es un mundo por descubrir, he conocido gente con unos valores...", confiesa emocionada la actriz en el diario de rodaje que Mtmad está elaborando sobre la serie. Durante el rodaje de la serie de Telecinco, la actriz ha podido descubrir un trabajo durísimo y vocacional al 100%. Pero si hay algo que le ha tocado especialmente es el tema de la mujer militar: "Me han llegado a preguntar si la mujer militar puede ser femenina, de verdad... Año 2018 y seguimos con el concepto de porque seas militar tienes que ser marimacho, y no", asegura tajante.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Después de tantos meses de duro trabajo Paula ha comprobado que "están todos super entregados, les admiro muchísimo", y es que ha podido trabajar mano a mano con una mujer militar que ha ido ayudándola en el proceso. Elisabeth Medina, cabo primero de la brigada paracaidista, militar que ha ejercido de doble de Paula para la serie, le enseñó modales militares y cómo llevar el uniforme. La propia actriz confiesa que ella le acabó dando su uniforme porque el que le dieron le estaba grande.

Telecinco.es

Pero no todo era ponerse el uniforme y comenzar a rodar... También tuvo que aprender cómo podía peinarse, qué tipo de pendientes podía usar... Pequeños secretos que no se ven en la pantalla.

"Nos lo pasamos muy bien", confiesa, y es que entre militares y actrices acabaron haciendo muy buenas migas, unas contaban sus historias en el ejército y otras tras las cámaras. "Nos reímos mucho", añade Paula Echevarría.

Telecinco.es

Lo que más le ha gustado ha sido poder salir de su zona de confort, aunque le daba mucho miedo. "Es una chica que está en la élite del ejército, tienes que creertela si no podía pifiarla", asegura Paula. La actriz tiene claro que es un trabajo como otro cualquiera “pero hay trabajos en los que te la juegas y ellos se la juegan… Tienen mucho valor