Oriana Marzoli revela la verdad de su ruptura con Pablo ¡y acaba a lágrima viva!: "No quiero ser así, no puedo más"

Oriana Marzoli le debía una a sus fans: después de hacerles partícipes a todos a través de sus redes sociales y su canal de MTMad (y no son pocos: más de un millón en Instagram, por poner un ejemplo) de su relación, y también despotricar contra él lo más grande cuando cortaron (aunque él también habló, pero fue más respetuoso), ahora, con las cosas mucho más calmadas y (sorprendentemente) con mucho buen rollo con él, se ha querido reunir con su ex novio el poeta, Pablo, para desvelar los motivos reales de su ruptura... pero no todo ha salido como ella esperaba, y aunque en su último vídeo ha habido muchas risas (a la par que pullitas y recuerdos simpáticos), ha terminado llorando como una Magdalena...

Oriana ha empezado fuerte desvelando toda la verdad, ya que hasta ahora había dejado a Pablo como el malo malísimo, y al final ambos tuvieron algo que ver: "La gente se aficionó mucho a nuestra relación, porque era muy bonita, sentimental, como el niño rebelde con la niña más fina... y la gente estaba encantada. Un día, de repente, me viene y se me arrodilla (esto no lo había contado nunca) y me dice que soy el amor de su vida. Bueno... y al día siguiente le acompaño a hacerse un tatuaje de 5 horas... y me dice 'ay, estaba pensando en hacerme este tatuaje también', de una tía fumando... y yo, que estaba saturada de esperar 5 horas, dije '¿cómo? ¿Y si un día te la encuentras y el destino os une porque dice ella 'me tienes tatuada en tu brazo'...? Pues a mí me da un infarto. Entonces me volví un poco 'psycho', porque no quería que se tatuara una tía y que el destino luego les uniese".

Loca como estaba, y con todo el calentón, ¡acabó dejándole por eso! "Él se enfadó conmigo y ya en el coche me dijo que estaba hasta la p*lla, y le dije 'pues te dejo', y él me dijo 'pues vale'... pero era un 'te dejo' falso, un 'te dejo pero-suplícame-un-poco', ¿sabes? Pero no, no hubo súplica", se lamenta entre divertida y melancólica.

Aunque esa parte no la ha desmentido Pablo, también ha contado que fue todo un cúmulo de cosas: "Lo dejamos porque tenemos mucha mala h*stia los dos, y al final chocábamos mucho. Aquí donde la veis, aunque tenga muy mala h*stia, cuando la conoces personalmente lo da todo. De hecho, yo en ese momento estaba muy mal en casa, porque yo no quería vivir allí, y ella lo que hizo fue encargar un cuadro para demostrarme que siempre iba a tener un lugar en su casa para sentir que era mía también", afirma, y añade: "Chocábamos mucho, y tú te rodeabas de mucha gente falsa, y muy mala". Y aunque Ori señaló que se ha quitado mucha morralla de encima, él no da tregua: "Me alegro mucho... pero también estás incluyendo mucha mierda. La que entra por la que sale, porque es gente que se junta con Oriana por salir en las fotos y en los vídeos, y encima lo dicen delante de mí, pero como ella es así...".

"En fin, Oriana ha sido una persona súper importante en mi vida y siempre lo va a ser. Y aunque os juro por Dios que a veces la mataba y la tiraba a un contenedor, siempre me ayuda muchísimo y se preocupa por mí", dice haciendo reír a Oriana, y es que, al final, ninguno siente nada ya por el otro: tan sólo muy buen rollo y una amistad que durará para siempre (esperamos)... pero no todo salió como ella esperaba.

Oriana acabó llorando a lágrima viva cuando sacó un libro de poemas de Pablo que le dedicó para demostrar que siguen sintiendo mucho cariño el uno por el otro: "Tiene tanto sentimiento dentro que me traspasa, aunque no sienta nada por él. Al final tendrá razón ese dicho de que 'conoces a las personas cuando las dejas'", recordó, y, entre lágrimas pasa leer la dedicatoria que le escribió él: "Ni qué decir tiene que este libro está inspirado en ti, pequeña. Aún llevo clavado en mi corazón aquel día en que me enseñaste nuestro cuadro, para demostrarme cuando más perdido estaba que tu casa también era mi hogar'".

Hecha un mar de lágrimas, Oriana no podía articular apenas una palabra, pero está claro que la pasión que sienten el uno por el otro sigue siendo muy fuerte: "¿Ves? Estas cosas me hacen llorar... soy así... No quiero ser tan sentimental, no puedo más...".

¿Seguro que está descartada la reconciliación, chicos?