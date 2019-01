Los sueños se hacen realidad. Cada vez tenemos menos dudas al respecto... Y si no, que se lo digan a Agoney. El canario entró en 'Operación Triunfo 2017' con el deseo de encaminar su carrera profesional en la música, y vaya si lo está logrando. Desde que saliera de la academia, tanto él como sus compañeros están cosechando grandes éxitos con sus temas. Pero 'Quizás' no sea en lo único en lo que triunfa el cantante. Ahora ha debutado como modelo y no lo hace nada, pero que nada mal. ¿Quién sabe si su futuro puede encaminarse al mundo de la moda? Desde luego moda y música se pueden compaginar a la perfección. Se ha estrenado sobre la pasarela de la Semana de la Moda de Madrid como musa de Eduardo Navarrete. Y precisamente él también puede presumir de haber cumplido su sueño.

El joven, finalista de 'Maestros de la costura', ha debutado en la MBFW haciendo un desfile en OFF. Para debutar en Madrid ha ideado una colección con claras referencias culturales y estética a África. “La colección se titula UKOMAVU que en suajili significa madurez y algunas prendas evocan la indumentaria de tribus como la Masai Mara”, revela a RTVE.

Otra de sus musas, Pepa Charro, conocida como La Terremoto de Alcorcón, ha sido la encargada de cerrar el desfile del joven. De hecho ella fue la primera en pisar una alfombra roja con un diseño de Navarrete en los Goya de 2018.

Otra de las modelos especiales ha sido Luna, hija de Rossy de Palma, quien disfrutaba atentamente del desfile en primera fila.

La actriz, que ha desfilado para Juanjo Oliva, Andrés Sardá y Jean Paul Gaultier, entre otros, esta vez ha visto 'los toros desde la barrera' con rostros como Alejandro Amenábar, Asier Etxeandia y Arturo Valls.

"Estoy muy nervioso", decía antes del desfile para las cámaras de Televisión Española. "Me comen los nervios. He estado en muchas pasarelas porque he desfilado muchas veces para Brain&Beast pero una cosa es ver los toros desde la barrera y otra es vivirlo desde dentro”.