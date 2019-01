La intérprete de temas tan memorables como 'Mi mundo sin ti' o 'La noche es para mí' está más mosqueada que una mona. Y no, no estamos exagerando: la cantante Soraya Arnelas ha estallado en sus redes sociales contra algunos de sus seguidores, los denominados 'haters', esos que engrosan tu lista de 'followers' pero sólo están ahí para criticar. Precisamente es eso, criticar, lo que han hecho y lo que ha enfadado a Soraya, especialmente por el tema de sus retoques estéticos: la cantante nunca ha ocultado que se ha hecho esto o lo otro, pero ha llegado un punto en el que sus 'haters' le han criticado que haya cambiado su cara por completo (algo completamente falso, según ella) y les ha echado un rapapolvo ¡de campeonato!

"No señores! Ni cirugía ni tonterías! Me hago mayor! Me cambio de color el pelo, pruebo nuevos maquillajes, engordo, adelgazo, pero cirugías no! Que estoy harta de decirlo!", empezaba escribiendo Soraya en Instagram, ya con un tono algo bélico. "No tengo tiempo para cirugías, y si me las hiciese lo diría sin problema como ya hice con las anteriores", añadía.

"Queridas 'amigas', esas que venís a recriminarme en mis posts mis cambios de imagen como si fuesen producto de las cirugías y luego, por privado, me preguntáis el número del cirujano: No le déis más vueltas hermanas, no es producto de nada más que de vuestras inseguridades, de vuestro poco amor, de un poquito de envidia y alguna cosa más, que sabrá Dios qué anda por vuestras cabezas", apuntaba bastante harta.

El tono no ha decaído hasta el final, y es que la cantante está hasta las narices de las críticas destructivas, y ha sido un mensaje que sus seguidores de verdad, los fans más fieles, han aplaudido: "Tengo 36 años, he vivido muchas experiencias en la vida, he sido madre, he trabajado a destajo, he madurado, he llorado y he reído, me cuido y me quiero... pero aún así vosotras pensáis que lo que soy es producto de un cirujano! Yo seguiré subiendo mis fotos por compartir, con los que me quieren bien, mis momentos. Ellos sabrán apreciar la magia de las fotos. Vosotras sólo os seguiréis fijando en lo físico".

Menudo zasca... ¿qué te ha parecido?