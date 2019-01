Antonio Tejado y Candela no ganan para disgustos. Parece que una reconciliación entre la pareja es prácticamente imposible. Y no es para menos ya que ¡no paran de discutir! Cualquier excusa es buena para liarla en la casa. Después de la tremenda bronca que tuvieron por los celos de Candela hacia Sofía Suescun, han vuelto a ser la comidilla de la casa en la última fiesta. Tejado quiso disfrutar a tope por si este jueves es el segundo expulsado. Estuvo dándolo todo con Sofía e Ylenia. Pero, la cara de alegría se esfumó cuando Candela entró del jardín. Antonio empezó a estar más pendiente de ella que de los bailes que se estaba marcando. Ylenia se dio cuenta y le dijo: “¿A quién miras? Parece que hay alguien…”. Antonio disimuló diciendo: “Nada, tía, estoy pensando en mañana, que me voy a ir…”.

El sobrino de María del Monte intentó que se sumara a los bailes, pero nada más lejos de la realidad. Le dijo: "¿Quieres bailar conmigo? El último baile antes de que me vaya… (entre risas)". Ante la negativa de ella, dijo: "Me voy a ir seguro...". Y la respuesta de su ex fue demoledora: "Ojalá". Antonio entró en cólera y se volvió a liar.

Candela le pidió que pensara en ella, y Tejado le reclamó lo mismo: "¡Que piense yo en ti! Piensa tú un poquito en mí, que estoy pegando saltos para no acostarme, que estoy bailando con mis amigos, la gente con la que me llevo bien aquí, y me dices que ojalá me vaya. ¿Has escuchado lo que me has dicho?". Además, para más inri, Tejado se lo contó a Ylenia y Sofía, y Candela se enteró: “Lo cuentas todo, tío”.

Bronca sobre bronca, y sobre bronca una

Si esta bronca no les parecía suficiente. A la mañana siguiente volvieron a tener un encontronazo. Candela se encontró en el pasillo con Antonio, y rompió a llorar. El sevillano la abrazó e intentó consolarla. Sin embargo, la reacción de ella fue desplazarle para ir al baño. "Vas a conseguir que no me acerque a ti", le dice muy enfadado. Ella se excusa explicándole que solo quería ir al servicio a llorar.

Pero esto no le sirve a Tejado y le deja claro que quiere que la paz continúe entre ambos pero que va a seguir guardando distancia. "¡Qué poca vergüenza tienes!", dice Candela muy decepcionada. Una vez que se marcha Antonio, la concursante se rompe y es consolada por Yurena. Al tiempo llegan Ylenia y María Jesús Ruiz para ver qué pasa pero Candela no puede parar de llorar.

Si su ex continúa en la casa, seguro que esta no es la última bronca que vemos entre ellos...