Todos metemos la pata de vez en cuando, pero también es cierto que todos no vivimos con una cámara de fotos, ni de videos pegados en el cogote, ni tenemos millones de seguidores en las redes sociales. Por lo que, aunque metamos la pata no se va enterar nadie. O como mucho, nuestro círculo más cercano. Esta semana nos ha sorprendido el marido de Kim Kardashian y su naturalidad haciendo peinetas, por no hablar de la cara de vinagre de Hailey Bieber o el modelo ultra transparente de Candice Swanepoel.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

KIM KARDASHIAN Y KANYE WEST

Es lo que tiene ser Kanye West, que llegas al photocall, te dicen que poses y catapún: regala dos peinetas porque sí. Kim Kardashian le sigue el rollo pero tiene cara de "ya hablaremos luego en casa". Movidote fijo.

Agencia

HAILEY BIEBER



Entenderíamos la cara de vinagre de la modelo y mujer de Justin Bieber, Hailey Baldwin, si hubiese estado en el mismo evento que Kanye West. Tiene cara de haber olido un 'tupper' de los que se deja tu compañera de piso en el fregadero varios días sin limpiar. ¡Puag!

Agencia

JENNIFER GARNER

¿Por qué nadie le dice a Jennifer Garner que esta manía suya de presumir de pulgares en los photocall empieza a resultar cansina? ¡Reiníciate!



Agencia

Publicidad - Sigue leyendo debajo

ADAM SANDLER

A Adam Sandler le ha poseído el espíritu de Edward Cullen, el de 'Crepúsculo'. Pero tranquilidad, lleva la sangre esparcida por toda la cara porque da vida a Howard Ratner, que se mueve en el corrupto mundo del mercado de diamantes...

Agencia

CANDICE SWANEPOEL

A ver, que sabemos que la top model Candice Swanepoel tiene tipazo, pero tampoco hace falta estar luciéndolo 24/7 con modelitos ultra transparentes, ¿eh? Se nos nota la envidia, ¿no?