Acaba de cumplir 45 años y Malena Alterio sigue cosechando éxitos en su carrera. La actriz, nacida en Argentina, forma parte del reparto de la película 'Bajo el mismo techo', protagonizada por Silvia Abril y Jordi Sánchez y que se estrena el 1 de febrero. Además, Malena ha terminado ya de grabar una nueva serie para Telecinco, 'Señoras del (h)AMPA', y pronto empezará con la tercera parte de 'Vergüenza' (Movistar+). Perteneciente a una de las grandes sagas de la interpretación, asegura que si algo ha aprendido de su padre, Héctor Alterio, es "la sencillez y la humildad".

Fernando Roi

¿Cuál es tu personaje?

Yo soy la amiga del alma y socia del personaje de Silvia Abril. Soy la que le aconseja y el paño de lágrimas en todo este proceso dramático que es una separación.

¿Te ha tocado muchas veces ser el hombro para que una amiga te llore?

Sí, me gusta ese papel. Me gusta sentirme útil con mis amigas y poder ayudarles en lo que esté en mi mano.

Los protagonistas son una pareja que se tira los trastos a la cabeza, ¿eso te ha pasado alguna vez?

Afortunadamente no, pero yo creo que es por mi carácter. Pero uno nunca sabe cómo se puede ir deteriorando una relación y ante una situación tan límite te debes volver loco.

En la película, la hipoteca de la casa influye mucho en este matrimonio. ¿Son buenas las hipotecas para las relaciones?

Nos han vendido la moto de que había que hipotecarse porque era un valor seguro, y eso fue mentira. Mucha gente se ha visto condenada a convivir por esta atadura.

¿Te sientes más cómoda en la comedia?

Me siento cómoda con los personajes que tengan recorrido y cosas que contar.

Malena interpreta en su nueva película a la mejor amiga de Silvia Abril, una mujer que atraviesa una complicada separación. Fernando Roi

Te defines como una mujer insegura, ¿por qué?

Lo soy, y creo que esto va a más. Uno piensa que a lo largo del tiempo vas adquiriendo ciertas seguridades, pero también, por lo menos en mi caso, la exigencia que te impones te hace tener inseguridad.

¿Las críticas molestan?

Si yo considero que he hecho algo bien, ya puede venir hasta Gardel a decir lo que quiera.

¿El apellido te pesa?

No, igual cuando empezaba podría haber una cierta exigencia porque no quería dejar mal ni a mi padre ni a mi hermano. De eso hace mucho tiempo. Yo ya tengo mi caminito hecho. De todas formas, hay gente que a día de hoy acaba de enterarse de quién es mi padre y mi hermano.

¿Los Alterio seguís siendo una piña?

Sí, y lo seremos siempre. Y yo sigo presumiendo de eso, porque me siento afortunada de tener esta familia.

¿Y a ti no te gustaría aportar un Alterio a la familia?

No estoy en esa frecuencia a día de hoy.

Ernesto Alterio y Juana Acosta cuando todavía eran pareja sentimental. Cortesía: Globally

¿Qué tal está tu hermano tras la separación de Juana Acosta?

Mi hermano está muy feliz y a Juana la adoro y la quiero un montón. Juana forma parte de mi familia y lo formará siempre porque es la mamá de mi sobrina Lola y eso es indestructible. Todo esto es independiente a una separación física.

¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado tu padre?

Papá no da consejos verbales, pero yo los veo. Él siempre ha estado de una forma muy sana en la profesión y no se deja sorprender por las estrellas y las alfombras rojas. Su sencillez y humildad son para mí referente y guía. Mi padre no es una persona que esté encima tuya diciéndote lo que tienes que hacer.

¿Te ha costado que la fama no te afectase?

Yo viví todo ese proceso con Aquí no hay quien viva, que fue brutal, pero nunca me lo creí. El que se lo cree no va por muy buen camino, porque este oficio nuestro supone que un día te quieren y otro día no. Donde uno se tiene que sostener es en el trabajo, porque las estrellas y las alfombras pasan, ya que es algo relativo y fugaz.

Tienes el teatro un poco aparcado.

Sí porque no me gusta combinar la tele con el teatro.



Con su novio le ha tocado la Lotería

Captura TV

Malena lleva 21 años de relación con el actor Luis Bermejo (que este año protagonizó el anuncio de la Lotería de Navidad). La actriz, nacida en Argentina, tiene claro que de momento no quiere ser madre: "No estoy en esa frecuencia".





Líos de pareja

Cedidas

Malena adora a su familia y se le cae la baba cuando habla de su sobrina Lola, fruto de la relación de su hermano Ernesto con Juana Acosta. Malena se lleva de maravilla con su excuñada, que ya ha rehecho su vida con el arquitecto, Óliver Sancho. Su hermano también ha ocupado su corazón con Ella Jazz.