Desde que Ruth Basauri saliera de 'MYHYV' ha estado guardando su verdad bajo llave. Sin embargo, ahora, que ya está alejada del mundo 'viceverso', ha querido contar absolutamente todo lo que pasó con Iván González cuando estuvieron yendo y viniendo durante el trascurso del programa. Muchos recordaréis que su relación fue una auténtica montaña rusa. De hecho, llegaron a saltarse las normas (Ruth afirmó por aquel entonces que empezó su relación con Iván dos meses antes de terminar su trono), pero cuando por fin cortaron y ella se quiso desvincular de todo, la situación se volvió un sindios y contó todo lo que había pasado tras las cámaras...

Todo un drama que ahora tiene una explicación: Ruth no estaba bien por aquella época, y ahora ha denunciado públicamente que Iván ¡se aprovechó de ella para ganar fama! Así lo ha contado Ruth en su canal de MTMad ('Made in Basauri') junto a su amiga Andrea, que no se ha ahorrado ni un detalle: "Ruth tiene un defecto que puede ser una virtud, y es que no se puede actuar siempre con el corazón, porque luego la gente se aprovecha y se ríe de ella. Ella es la doña trampolines: podríamos ponerla en una piscina, y allí irían todos. Han jugado con ella y sus sentimientos mientras ella pensaba que era de verdad".

Ruth se sinceraba: "Puedes decirlo: está hablando de mi época en el programa, cuando estuve con Iván. Desde que salí, me he vuelto un pelín más desconfiada, pero al final siempre vuelvo a lo mismo. Antes me fiaba al principio y luego me llevaba la hostia. Ahora no me fío a la primera pero, en el momento en que me siento cómoda, la hostia me la llevo igual", dice con crudeza la vasca.

Andrea continuaba con su historia mientras se terminaban las frases la una a la otra: "En esa época estaba tocada de la cabeza. Fatal: de sentirse traicionada, desquiciada, no dormía... ("tomaba pastillas", añade Ruth) También tiene el problema del azúcar, porque no es una diabética normal. Justo un día antes de mi cumpleaños me dijo que se iba a Madrid para explicar todo lo que estaba pasando, porque la gente estaba muy equivocada y ella estaba quedando mal. ¿Qué pasó? Perdió el autobús... me dijo '¿me llevas?'. Así que cogimos cuatro cosas y a Madrid nos fuimos", apuntó, recordando así cómo dejó Ruth el programa y al gaditano...

De momento, Iván no se ha pronunciado sobre las palabras de Raquel contando cómo se lo hizo pasar cuando estuvieron juntos, pero seguro que no tarda en hacerlo... ¡y estaremos ahí para contároslo! ¿Cómo se lo tomará? ¿Se marcar un Julen contra Violeta? Porque esa otra historia también ha tenido tela que cortar...