Cristina Castaño hizo un hueco en su agenda para presentar en Madrid su nueva película, 'Bajo el mismo techo', protagonizada por Silvia Abril y Jordi Sánchez, que se estrena el 1 de febrero. La actriz, además, está recorriendo la geografía española con la obra teatral '¿Quién es el señor Schmitt?', con la que pronto llegará al Teatro Español de Madrid. Además, está grabando en Málaga la serie 'Toy boy', en la que comparte reparto con el hijo mayor de Mar Flores, Carlo Costanzia, para el que tuvo muy buenas palabras...

¿Cuál es tu personaje en ‘Bajo el mismo techo’?

Es la jefa del protagonista y de su amigo. Es la directora del concesionario donde trabajan. Es una mujer con autoridad dentro de la empresa, pero tiene a dos impresentables trabajando con ella.

Acabas de cumplir 40 años, ¿te ha costado?

Para nada. No me ha entrado esa depresión que dicen porque me encuentro en mi mejor momento a todos los niveles. Mis cuarenta no los cambio por nada, porque es muy buena edad.

¿El éxito no se sube a la cabeza?

Yo ya viví eso con Al salir de clase con 20 años y se me subió a la cabeza.

¿Se te subió?

Hombre, claro. Cuando tienes 20 años y tienes mucho éxito, es difícil que no se te suba a la cabeza. Pero luego la vida se encarga de bajártelo porque te encuentras con la realidad, que puede resultar dolorosa.

Estás grabando ‘Toy boy’...

Es un thriller erótico, porque hay muchos toques eróticos ya que el protagonista es un stripper, y hay triángulos amorosos. Trata de un chico que tiene que demostrar su inocencia en un asesinato.

¿Ese punto de erotismo te ha costado?

No, porque está muy cuidado y es bonito. Me parece muy interesante que se cuente la sexualidad de los personajes y cómo la viven porque eso define mucho a una persona. Creo que es una serie atrevida, pero está contada de una forma muy elegante.

En la serie trabaja el hijo mayor de Mar Flores, Carlo...

Yo creo que es la primera cosa que hace como actor, nos va a sorprender y va a gustar su personaje. Carlo es un encanto. Lo hace muy bien. Y hay que decir que sus tatuajes vienen de fábrica (risas).

