José Corbacho ha sido presentador, miembro de jurado, colaborador y concursante en televisión. Tras demostrarnos en 'MasterChef' que era un cocinero más que aceptable, ahora trata de convencernos (con bastante poco éxito) de que también puede ser cantante. Voz no tiene, pero como imitador de Mazinger Z nos ha conquistado porque a entrega y gracia no ha quien le gane. Sobre su balance en 'Tu cara me suena' asegura que "estoy disfrutando mucho. Es un formato al que tenía muchas ganas porque, como espectador, me lo pasaba en grande. Hacía años que en Gestmusic estaban interesados en que acudiera, pero me daba cierto respeto".

Se te ha visto cómodo...

He acabado regresando a mis orígenes, a mis inicios en el grupo La Cubana, de ponerme pelucas, disfrazarme, cantar, hacer el show con mayúsculas. Me siento muy feliz.

¿A quién pediste consejo antes de decir que sí?

Llamé a Edu Soto, a Santiago Segura, a Yolanda Ramos, a Silvia Abril... Todos coincidieron en que es un formato duro, pero que vale la pena probar.

Dúos con Silvia Abril

La complicidad con Anabel Alonso ha sido total...

La verdad es que lo de ‘Albacho’ ha dado mucho juego. Ella y yo hemos sido los ‘Pimpinela de la risa’ en esta edición. No concibo la vida sin humor.

Tu imitación, junto a Silvia Abril, de Alfred y Amaia creó polémica en las redes sociales. ¿Cómo lo viviste?

Muchos fans se enfadaron, y no lo comparto. Hablaban de falta de respeto y no entendían que éramos José y Silvia sin más. Pero Amaia y Alfred nos felicitaron y sus fans se quedaron descolocados. El humor es muy subjetivo.

Es evidente que no vas a ganar esta edición...

Que a nadie le quepa ninguna duda (risas). De hecho, a mitad de temporada me planteé tratar de quedar el último. Ser último tiene muchos nombres: farolillo rojo, el último de la fila…. Pero quedar el penúltimo es un ninguneo total. ¡Quiero ser cola de león!

¿Con qué imitación has disfrutado más?

Le tengo mucho cariño a Mazinger Z o Tina Turner. Y, por supuesto, a las dos que he hecho junto a Silvia Abril.

¿Quién es tu favorito para ganar el concurso?

Me gustaría que fuera María, no sólo porque me dio una de sus victorias, sino porque me parece que es la gran sorpresa, la más desconocida, y sus imitaciones son sublimes. Con permiso de Soraya, Mimi y Baute...

Has sido jurado y concursante. ¿Qué prefieres?

Sólo quiero pasarlo bien. Siendo jurado trataba de hacerlo con cariño y que los concursantes no se sintieran dolidos. A diferencia de gente como Jordi Cruz o Risto, que hacen un personaje que se les acaba comiendo. Hay que quitarse la máscara de Darth Vader y relajarse más.

Dani Mateo lo ha pasado mal por su sketch. ¿Hay que poner límites al humor?

Todo debería estar permitido. Y si no, ya estará la Justicia para arreglarlo. Pero de entrada nosotros, como humoristas, no tenemos que ponernos límites nunca. Espero que un juez entienda que lo de Dani era humor y nada más.

¿Qué humor te divierte?

Depende del momento en el que esté. Me he reído con los payasos de la tele y con tipos como Benny Hill, que ha sido uno de mis referentes. Pero ahora ese humor parece políticamente incorrecto.

¿Estamos viviendo una etapa de censura?

Ya no podemos hablar de casi nada porque siempre se ofende alguien. Mi hijo es de Etiopía y… ¿eso me impide hacer chistes de negros? El problema lo tiene el receptor no el emisor.

¿A quién vetas en tus redes sociales?

A la gente con falta de educación. Si me encuentro a un energúmeno, lo bloqueo y me quedo tan tranquilo.

¿De dónde te viene la pasión por las americanas de colores?

Todas mis tías han sido costureras. Hacían trajes para Ermenegildo Zegna y modistos famosos. Pero mi madre siempre ha tenido un sentido muy clásico del estilismo y me revelé contra eso.

Mucha calma

¿Te has arrepentido alguna vez de llevar alguna?

En unos premios Goya la cagué. Yo iba de morado y mi mujer, de amarillo. No pudimos rectificar pero aun así creo que en moda hay que arriesgar siempre.

En Hospitalet no eres Corbacho sino Pepito...

Pero Pepito a secas, nada de Don Pepito ni Don José (risas). Las vecinas de mi madre me llaman así desde hace años.

¿Eres ahora más ‘cocinitas’ tras tu paso por ‘MasterChef’?

No soy de complicarme demasiado, pero ahora hago risottos de setas y arroz de gambas que bordo. Me gusta el horno, pero estoy cocinando más chup chup. Antes era un caos en la cocina y ahora me organizo mucho más. Eso lo agradece mi mujer, que es más metódica que yo para todo.

Sigues con tu show ‘Ante todo, mucha calma’...

Sí, es un monólogo en el que reflexiono en clave de humor sobre mi vida. He alargado hasta marzo en Barcelona.

¿Tus aficiones?

Mi hijo de 15 años me ha contagiado el FIFA. Yo había jugado mucho de pequeño y he recuperado la afición. Pero estoy perdiendo mucho tiempo con esta nueva afición y habrá que limitarla (risas).

