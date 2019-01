Carlos Lozano sobre 'Supervivientes': "Me apetece, me encanta la aventura"

¡Supervivientes 2019 ya está en marcha! Y no lo decimos nosotros: la productora del reality, Bulldog, está pensando ya en la lista de concursantes que quiere que participen en el programa... y la cosa ya podría estar tomando forma: ex concursantes de otros realities, colaboradores, influencers, artistas... todo vale para enganchar a la audiencia, y el premio no es nada desdeñable: 100.000 euros al que consiga aguantar 3 meses pasando penurias en Honduras. Entre los posibles participantes hemos escuchado muchos nombres, pero de los más llamativos, el de Carlos Lozano. El presentador podría ser uno de los concursantes estrella de la próxima edición de 'Supervivientes', que arrancará nada más terminar 'GH DÚO'.

Fue el colaborador de RAC1 Rocco Steinhäuser el que se aventuró a dar algunos nombres que sonaban más fuerte, y el primero es el del colaborador y presentador. No es, sin embargo, una locura: está de máxima actualidad por sus rifirrafes televisados con sus dos ex peruanas, Mónica Hoyos y Miriam Saavedra, por lo que, tras participar en GH VIP 4 y quedarse a las puertas de ganar el maletín (se lo llevó Laura Matamoros), quizá podría volver a intentarlo en Honduras.

Sin embargo ahora, en una entrevista para 'Semana', Lozano ha confesado que “no es verdad, a mí nadie me ha dicho nada”, eso sí, no descarta que aceptase la oferta de producirse. “De momento no lo he pensado porque nadie me ha preguntado. Pero sí es cierto que a nivel aventura sí que me apetece, por supuesto”, afirma Carlos. “Me apetece. Me encanta el campo, la aventura, la naturaleza y creo que podría hacerlo bien y lo disfrutaría mucho”, zanja.

Gtres

El formato, desde luego, ya le es conocido... Carlos Lozano ya ha estado en el plató de 'Supervivientes' gracias a la participación de la que fuera su chica, Miriam Saavedra. Y también conoce Honduras. En mayo de 2016 viajó a la isla para sorprender a su chica y ambos se comían a besos... ¡Cuánto ha llovido desde entonces!

Si al final se produce esa llamada y Carlos se convierte en un superviviente, ¿pedirá consejo a Miriam? Parece que va a estar complicado y es que su relación no atraviesa su mejor momento. “Si contactaran conmigo y me lo ofreciesen ya veríamos”, afirma. "Estoy en pie de guerra. Lo que tenga que venir vendrá”, zanja en la publicación.