Indignado por lo que se ha dicho estos días de su novia, Kiko Matamoros prometió no volver a hablar con Paz Padilla, llamó "fiscal barata" a Gema López y "princesa de los suburbios" a Belén Esteban en su última intervención en 'Sálvame'. Ahora ha llegado el turno de sus compañeros de defenderse. Belén no lo ha dudado y ha contraatacado. “La tarde va a acabar fatal”, ha advertido la colaboradora. "Lo peor es que los directores se lo consienten", y es que Belén se ha quejado de que a ella no dudan en echarle alguna que otra bronca cuando se pasa de la raya. Lo que tiene claro es que cree que Kiko "tiene fijación conmigo”.“No me duele por mí, estoy acostumbrada porque está obsesionado conmigo desde que gané ‘Gran Hermano VIP”, ha dicho Belén: “Me duele por mis compañeros, trata a este programa como una mierda”, trataba de zanjar.

Aunque le molesta, asegura que siente absoluta indiferencia y no ha dudado en dar buenas noticias para los invitados de su boda en un intento de cambiar de tema: “Yo ayer quité la tele y me fui a por mis invitaciones de boda que me han quedado preciosas y estoy muy contenta”. ¡Toma ya! Así que para calmar los ánimos, Jorge Javier le ha preguntado cómo van los preparativos de la boda. Y desde luego se ha calmado, el enfado se ha vuelto una sonrisa y Belén Esteban ha desvelado más detalles del gran día: “Somos 290 invitados”.

Telecinco.es

Ya veíamos hace unos días como la colaboradora compartía con Risto Mejide en 'Todo es mentira' confidencias relacionadas con su boda. Belén se casa el próximo 22 de junio con el hombre de su vida, Miguel Marcos, y "el mes que viene empiezo a enviar las invitaciones". ¡Ya hay fecha para que los afortunados reciban su invitación!

Hasta protagonizaron un divertido momento cuando Risto le hacía una reclamación más importante... "¿Sabes que me he cambiado de casa? Lo digo por la invitación, que igual llega a la antigua. Lo digo para que me llegue a la correcta". Belén, flipando, le preguntaba: “¿Pero tú quieres venir a mi boda?”. ¡Hombre y quién no!