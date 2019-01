Jorge Javier ha querido dejar plasmada su opinión sobre cómo está gestionando Miriam Saavedra todo el éxito que ha cosechado tras su triunfo en la última edición de 'GH VIP' y lo ha hecho a través de su blog, donde se ha descargado a gusto. El presentador de 'GH Dúo' ha comentado la evolución televisiva de 'la princesa Inca' desde que estaba dentro de la casa hasta la última vez que coincidió con ella (fue en el pasado 'Deluxe' en el que se enfrentaron Miriam y Mónica). El presentador estrella de Telecinco lo ha hecho en su blog de 'Lecturas': "La mujer desprovista de artificios que participó en ‘GH VIP 6’ ha dado paso a una nueva rica histriónica y demasiado borracha de sí misma. Supongo que es el proceso normal por el que pasamos todos los que en algún momento tenemos un subidón".



Un día después de que Jorge Javier dedicará estas palabras a Miriam Saavedra se han reencontrado en 'Sálvame'. Allí, Miriam Saavedra ha explotado. Primero contra Belén Esteban, ya que considera que no la deja ni hablar cuando ya la está atacando, quizás provocado porque ya venía calentita por las palabras Jorge Javier. Tras arreglar su rifirrafe con 'la princesa del pueblo', Miriam se comenzado a llorar desconsoladamente y finalmente ha contado el verdadero motivo de sus lágrimas.

Telecinco

Animada por Lydia Lozano, Miriam se ha arrancado: "No me siento nada identificada con lo que has escrito sobre mi persona, tenía que decírtelo pero no sabía cómo. No soy nada superficial, piso tierra. Me duele porque te tengo respeto y aprecio, pero entiendo tu postura y que puedas percibir eso de mí, es válido".

Jorge Javier, muy sorprendido por sus palabras, se ha justificado diciendo que él ha escrito que ella está pasando por un "proceso lógico que pasan personas que sufren un chute de popularidad tremendo". El presentador estrella de Telecinco le ha dicho que bien convertirá en imbécil profunda o será más inteligente tras esto. Una reflexión con la que no ha estado de acuerdo la 'princesa Inca' que le ha dicho que ella es más reflexiva y menos desconfiada de lo que él ha descrito. Unas palabras que han hecho saltar a Belén Esteban que le ha aconsejado que no sea tan confiado, que luego le pasa lo que le pasó a ella.

Tras este episodio, Miriam confesaba que ya no tiene ninguna relación con Koala (de quien era inseparable en ‘GH VIP’) y acababa por derrumbarse mientras Lydia Lozano le abrazaba.