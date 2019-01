Lo de Alejandro Albalá y Sofía parece que no tiene arreglo, al menos hoy, que ya se sabe que lo de estos dos hoy es 'no' y mañana 'sí'... Pero parece que el concursante parece empezar a entender que las cosas no van a ir como le gustaría y sus continuos choques han dejado su relación muy tocada, al punto de que casi ni se hablan. Pero mientras ella se desahoga con Julio Ruz en el jardín, él lo hace con Ylenia, Carolina Sobe y Candela en la cocina. Y su charla ha sido tan terapéutica que hasta podrían haberse disparado los deseos del joven de buscar un nuevo romance con alguna de sus compañeras. El ex de Sofía confesaba sentir que su vida amorosa era un poco triste, así que Carolina Sobe ha intentado darle una solución. ¿Qué tal Candela? "Ella podría ser tu tipo, necesita a alguien 24 horas y 7 días pendiente de ella y tú eres así". No es mal consejo... Sin embargo a Alejandro no ha terminado de convencerle porque eso de que a la ex de Antonio Tejado le guste tanto salir de fiesta no le ha gustado (¿le habrá recordado a Chabelita?).

Alejandro ha confesado ser de esos que prefieren tener una relación de "sofá y manta", algo que Carolina ha tachado de "viejoven" y él obviamente ha confirmado, aunque no tiene nada de malo y confiesa que también le gusta que su chica sea algo "locuela". Y justo ha sido ese dato el que ha hecho ver quien podría ser su pareja ideal: ¡Ylenia!

“Yo soy loca y no soy infiel, y me gusta el plan sofá”, confesaba la de Benidorm. Y la verdad es que tiene toda la razón, porque loca es un rato... "Tiki, tiki"... La Sobe, desde luego, lo ha visto claro y ha comenzado a allanarles el terreno, (olvidándose todos, por completo, de Sofía). "Todo es conocerse", ha declarado la concursante. Y así, como el mismísimo Cupido, ambos han aceptado su consejo. "Pues ahora que me fijo, Ylenia, tienes un rollo muy Rihanna", declaraba Alejandro.... ¡Ay que está empezando a verla con otros ojos! ¿Qué opinará Sofía de todo esto?