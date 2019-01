"Todo en la vida es aprendizaje... y esta niña seguro nos tiene aguardada una gran lección 💚 No creo estemos preparados para contar lo sucedido, aún gestionando todo este cóctel de tristeza, incertidumbre, impotencia...qué difícil es verbalizar cuando no terminamos de aceptarlo! En definitiva, si nos esforzamos por romper los tabúes que rodean a la maternidad, parto, crianza...la parte negativa es cruel, pero existe y pasa mucho más a menudo de lo deseable. Quién sabe si en esta preciosa comunidad, transitar estos miedos con nuestras contradicciones significa red para sanar...aunque dar el paso sea duro. Normalizar comienza por visibilizar", escribía Verdeliss en sus redes sociales desde el hospital ante la incertidumbre de sus seguidores. Poco después explicaba lo sucedido con un conmovedor vídeo en su canal de YouTube: “Justo cuando cumplía las 30 semanas de embarazo rompí aguas. Faltarían 2 meses y medio para la fecha probable de parto”, podía explicar la ex concursante de 'GH VIP 6' entre lágrimas.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Desde entonces se ha deshecho en agradecimiento: "Aprovecho para agradecer la enorme ola de cariño que nos llega. No eres consciente de tantísima gente que te quiere, hasta que aparece y en los momentos más necesarios. GRACIAS".

"Familia 🤲🏻 Lo mejor que tengo! La que me creó, la que vamos construyendo y la que estoy descubriendo tejida en este sostén de redes. No podéis imaginar lo abrumados que nos sentimos ante tal magnitud de cariño, apoyo y ayuda desinteresada. GRACIAS, GRACIAS y más GRACIAS, no llegamos a compensarlo como merece, pero os leemos y sentimos", escribía.

Pero hay alguien que no se ha separado de su lado en ningún momento, convirtiéndose en su mayor pilar: Su marido, Aritz. A él ha querido dedicarle el más tierno de los mensajes: "Mi pilar, mi sostén 🤲🏻 Gracias, porque me doy cuenta... adoptas el papel de fuerte, interiorizas la carga, porque es mayor tu generosidad".

El equipo que forman Aritz y Estefanía (Verdeliss) es, sin duda, más fuerte que nunca. Sus seguidores no han tardado en llenar de amor la imagen: "Padrazo", "Qué bonito que tu marido te apoye así", "Aritz es maravilloso", "Ole ese PADRE en mayúsculas"... Son algunos de los comentarios que han recibido.

Nosotros nos sumamos a los mensajes de cariño y mandamos toda la fuerza a la familia, ¡ánimo Verdeliss!