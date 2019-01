El pasado mes de junio Alonso Caparrós decía adiós a 'Sálvame' para centrarse en su familia después de verse sobrepasado por las tensas situaciones que vivía en el plató de Telecinco. "Ha sido un año muy difícil, se ha muerto la madre de mi mujer, y el querer hacerlo muy bien aquí, ha hecho que abandonara mis cosas en casa" afirmaba muy emocionado y añadiendo "no quiero poner en peligro la felicidad al lado de mi mujer". Alonso, además, declaraba: “Hemos pasado una año difícil, había problemas de pareja y el estar tan pendiente del trabajo hace que no te des cuenta de lo que pasa alrededor”. Pero parece que las cosas han vuelto a la normalidad y Alonso está mejor que nunca. Después de formar parte de 'Viva la vida' durante cuatro meses, al presentador se le terminó el contrato el pasado diciembre. ¿Ahora? A la espera de que le vuelvan a llamar... "No depende de mi", confesaba este fin de semana en 'Sábado Deluxe'.

En el mismo programa se sometía a un test de personalidad en el que terminada asegurando que "me he dado cuenta que los hábitos en los que pensamos me impiden ser yo, tiene que ver con quiero ser presentador, quiero fama… Cuando me desprendo de esas cosas siento el verdadero éxito, es un éxito personal en el que me siento a gusto cuantas menos cosas mejor".

Además, confesaba que "me gustaría volver a Sálvame", un programa que "me creaba conflictos porque salía cuestionándome a mí mismo, no sé si ahora me pasaría". Eso sí, parece que quiere volver pero estar al otro lado: "Tengo ganas de trabajar como trabajamos en la redacción de TVE. Estoy cansado de contar lo que me ha pasado con mi familia, con mis adicciones, quiero estar en el lado de redacción". Un puesto para el que según sus compañeros estaría totalmente capacitado.

"Claro que me gustaría volver a sálvame porque ha sido el programa más importante de mi vida", zanjaba Caparrós. ¿Aceptará Mediaset la petición de Alonso?