Bronca monumental entre la madre de Antonio Tejado y una amiga de Candela

Ambas comenzaban su intervención en 'Sábado Deluxe' asegurando que no había sido más que un mal entendido, pero de eso nada. Las defensoras de Antonio Tejado y Candela habían vivido, minutos antes de entrar en el plató de Telecinco, una bronca monumental. Que Tejado y Candela Acevedo no se llevan precisamente bien era algo que ya sabíamos, pero su mala relación está traspasando su concurso y afectando a sus seres queridos, que como es normal, no dudan en defender al suyo... Y así sucedía anoche con Patricia, amiga de Candela, y María José, madre de Antonio. Los colaboradores del programa aseguraban que habían protagonizado una "pelea a gritos", al parecer, que acabó en las lágrimas de ambas. Según Belén Esteban, todo se habría producido por una conversación sobre el comportamiento del sobrino de María del Monte.

Telecinco.es

"Patricia le ha dicho "tu hijo es un maltratador" a la madre de Tejado", explicaba Belén. Un comentario que como es lógico habría dolido a María José. Según la defensora de Candela, él es el malo de la película. Pero a Tejado no le faltan defensores, como Víctor Sandoval, que no tardó en entrar en escena (ante los míticos "Víctor cállate" de Belén).

Ambas explicaban que ya lo habían arreglado y que había sido todo un mal entendido. "O yo no me he sabido explicar o se me ha malentendido", decía Patricia rebajando el tono y calmando los ánimos de los presentes.

Telecinco.es

En la casa, ajenos a la polémica que estaba sacudiendo el plató, Antonio y Candela no se llevan mejor. No ganan para disgustos... Parece que una reconciliación entre la pareja es prácticamente imposible. Y no es para menos ya que ¡no paran de discutir! Cualquier excusa es buena para liarla en la casa. Después de la tremenda bronca que tuvieron por los celos de Candela hacia Sofía Suescun, han vuelto a ser la comidilla de la casa en la última fiesta.