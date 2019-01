Hace unas semanas Telecinco se vestía de gala para dar la bienvenida a un nuevo y prometedor 'reality', 'GH DÚO'. Una ocasión muy especial ya que además de tener competir con fenómenos como 'La voz', el canal se enfrentaba a sí mismo, y es que el final de 'GH VIP 6' estaba todavía demasiado reciente y podía ser un fracaso. Así que, por si acaso, decidieron arrancar el programa con una sorpresa más: ¡El cambio de look de Jorge Javier! El presentador apareció en plató con un rubio platino que nos dejó a todos boquiabiertos. Y aunque al principio nos quedamos un poco en 'shock', no tardamos en acostumbrarnos a su nueva imagen, y lo cierto es que no le sienta nada mal... El rubio platino está de moda, chicos. Y no lo decimos nosotros, no... ¡Atentos!

El presentador no es el único que se ha lanzado a dejar atrás su color natural para decantarse por este rubio. Es tendencia y ha llegado hasta el mismísimo Hollywood. ¿Sabéis quién se ha atrevido a 'copiar' a Jorge Javier? ¡El guapísimo Zac Efron!

Gtres

¿Zac Efron de rubio platino? Nosotros decimos sí. Y no somos los únicos... Las redes sociales ya están que arden con la nueva imagen del actor. "Zac es como el chocolate. Es un SÍ de cualquier manera y condición", "Le acepto de cualquier manera. ¡Hasta con el "pelo Justin Bieber" de High School Musical digo sí!", "A Zac haga lo que se haga sí. Si quiero. Marry me", escriben algunos 'tuiteros'.

El actor de 'Baywatch' y 'High School Musical' ya no es como lo recuerdas. Zac está a tope con el trabajo y va enlazando un proyecto con otro... pero lo que no podíamos prever era que su paso por 'chapa y pintura' iba a acabar "así". Y no es el único cambio que ha dado en estos meses.

Twitter

¿Os gusta su nuevo look? ¡A nosotros nos ha enamorado!