Después de un mes de la finalización de 'GH VIP 6' hemos visto cómo las relaciones entre los concursantes se han estrechado o roto por completo. Makoke y Ángel Garó han sido ejemplo de lo primero, cuando el cómico acudió al cumpleaños del hijo de su ex compañera; y El Koala y Miriam ejemplo de lo segundo. Aunque esta última ya estaba rota antes de que terminara el concurso cuando el cantante tuvo un feo gesto con la que resultara ganadora, a la que lanzó un 'dardo envenenado' del que ella se vengó. Este gesto no solo tuvo reacción en su relación con la peruana sino también con Verdeliss, quien ya fuera de la casa, no vio nada bien el comentario de su amigo.

En el plató de 'GH VIP 6', Verdeliss se atrevió a comentar este gesto de El Koala asegurando que no estaba nada bien. “Creo que se ha equivocado. Yo personalmente nunca antepondría una prueba o una broma al corazón”, confesaba en el plató al ver en televisión lo que el cantante había dicho a Miriam Saavedra, dando un giro total e inesperado a su estrategia de concurso. Algo que se vio reflejado en la final pues cuando se dijo el nombre de la ganadora, el que había sido su apoyo hasta ese momento fue el único en no felicitarla.

Ahora que Verdeliss está en el hospital debido a unas complicaciones de su sexto embarazo, la pregunta está en el aire: ¿Quién se ha interesado por su estado en estas semanas? ¿Lo habrá hecho El Koala? Evidentemente no somos los únicos que nos preguntamos estas cosas y sus seguidores también se lo preguntan traslándolo directamente a la youtuber.

“Me estáis preguntando muchísimo que qué tal con Koala”, aseguró Verdeliss en un vídeo en Instagram Stories desde el hospital aclarando qué había ocurrido con su ex compañero. “Ya me ha escrito y me llamó para darme ánimo”, añadió. Y es que, las amistades que se forjan en 'GH VIP 6' son muy fuertes pues compartir tu vida 24 horas al día durante tres meses es algo que deja ver la verdadera cara de la gente, aunque luego no guste cien por cien lo que se conoce.