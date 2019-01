La prueba definitiva de que Miley Cyrus está enamoradísima de Liam Hemsworth

Miley Cyrus y Liam Hemsworth no habían hecho acto de presencia en un acto público desde que se convirtieran en marido y mujer. Por ello, todos los objetivos se centraron en la parejita del momento cuando la estrella de la música y el actor, el pasado sábado 26 de enero, acudieron juntos y muy acaramelados al G’Day USA, una gala celebrada en Culver City (Los Ángeles) con la que se pretende destacar el papel que personalidades de distintos ámbitos, como el cine, la televisión o la música, juegan a la hora de poner sobre la mesa el talento australiano en Estados Unidos.

En esta 16ª edición, Hemsworth, de origen australiano, recibió un premio por su contribución al mundo del cine. En su discurso de aceptación, el protagonista de ‘Los juegos del hambre’ no perdió la oportunidad de adular a su esposa, tildándola de “dulce, dulce ángel”. ¡Pero qué bonito es el amor! Cyrus, al escuchar sus palabras y ver que todas las miradas se dirigían a ella, bromeó con la situación y gritó desde el público: “¡Habla más sobre mí!”.

No hay duda de que la parejita está de lo más enamorada, y como muestra definitiva no hay más que ver las miraditas que se dirigieron durante toda la velada… Sentados a la mesa, el matrimonio no dejó de protagonizar pequeños gestos cargados de amor y dirigirse miradas furtivas. ¡Solo hay que ver cómo Miley se derrite al ver a su churri para saber que está tan enamorada como el primer día!

De hecho, en su cuenta de Instagram, la intérprete de ‘Wrecking Ball’ señaló que se tomaba su asistencia a los premios como si de una ‘cita’ se tratara. Para la ocasión, la recién casada se decantó por lucir un vestido de terciopelo negro con cuello halter y escote pronunciado que llegaba hasta la zona del ombligo.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se dieron el ‘sí, quiero’ el pasado mes de diciembre mediante una boda íntima celebrada en la casa que la familia de la cantante tiene en Tennessee. De esta manera, la diva del pop y el actor ponen el broche de oro a una relación que comenzó hace casi una década, cuando coincidieron en el set de rodaje de la película ‘La última canción’.

Tras protagonizar varias idas y venidas, Cyrus se animó a dar el paso de pasar por el altar con el hermano de Chris Hemsworth al ver el compartimiento que tuvo su pareja durante los incendios que sacudieron Malibú el otoño pasado. "El incendio de Malibú, y Liam salvando a los animales de Miley durante el mismo, es en última instancia lo que llevó a Miley a estar lista para casarse", señala al US Weekly una fuente cercana a la pareja.