Uno de mis objetivos al entrar en “Tu cara me suena” era poder decir lo que dije este viernes. Hablar del acoso escolar, de la @fundacionanar y mandar un mensaje al niño que tenía miedo al cole que yo era cuando veía la tele en mi casa. Un mensaje de esperanza, de que aunque es duro, uno al final encuentra su lugar en el mundo y debe pedir ayuda si la necesita, porque somos muchos los que estamos deseando ayudarle. De que se sienta tranquilo, aceptado. Me obsesionaba poder decirlo y creía que me iba sin hacerlo, ya en la última gala que se podía ganar... yo cobro lo mismo si gano o pierdo pero me dio una punzada en el corazón, la última, al saber que ahora sí, de verdad, ya no había otra oportunidad. Por eso le voy a estar siempre agradecido a @carlos_baute, por compartir conmigo su premio, porque con su gesto de cariño y generosidad ha hecho este momento aún más grande. Ahora ya está, ya me puedo relajar y disfrutar del concurso. Y tú, que me estás leyendo, que sólo con pensar que mañana es lunes y tienes que ir al colegio o al instituto te entra ansiedad y ganas de llorar. Aguanta: te estoy esperando. Y pide ayuda. La fundación ANAR te escucha en el 900 20 20 10.