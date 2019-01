Podríamos decir que Raquel es la concursante de este 'GH Dúo' más calmada y tranquila. La vip que intenta evitar más conflictos y que se para a pensar antes de hablar. Pero ha dicho ¡basta! Esta nueva actitud ha sorprendido a sus compañeros y también a sus compañeros, sobre todo a Julio Ruz, al que se ha enfrentado sin que este se lo esperase. En plena gala, mientras Jorge Javier estaba en una conexión en directo con la casa, Julio Ruz deja en evidencia a la ex de Suso: "Veo en la casa jugadas raras, por ejemplo cuando Raquel no se posiciona detrás de Antonio (Tejado)". El empresario deja caer que si Raquel no se puso detrás de Tejado para apoyar su expulsión fue por miedo.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Aunque nadie lo espera, la compañera de Ylenia no se calló y le dijo que eso era mentira: "Para nada fue así. Quiero que recuperen el vídeo. Yo a Antonio no tengo por qué tener ningún miedo". Poco a poco, se fue calentando y poniendo nerviosa a la vez. Al borde del llanto, le echa en cara que le haya dejado con el culo al aire delante de todo el público. "Me parece super feo... ¿miedo de qué? Creo que no me merezco esto porque yo apoyo a todo el mundo cuando se necesita", le dice muy enfadada.

Telecinco

Entre lágrimas, y sin perder los nervios le espeta: "Me ha parecido gratuito y super asqueroso". Mientras tanto, María Jesús Ruiz apoya a Raquel, y Ruz le pide que no se meta. Y sigue en sus trece, no le pareció bien lo que hizo su compañera. Con el apoyo de Ylenia, Raquel le explica que lo que dijo fue: "Con Antonio no puedo ponerme detrás". Y le reclama una disculpa: "Te has equivocado y deberías pedir perdón".

Telecinco

Ya más tarde y en el confesionario, Raquel se lleva las manos a la cabeza diciendo que encima y después de todo no le da los 3 puntos a Ruz. "Si me voy me lo merezco", confiesa por sentirse "tonta" ya que si le hubiese dado los 3 puntos, ella no hubiera estado nominada.