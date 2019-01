¿Cuántas veces le habrán pedido a Susana Megan sus miles de seguidores que a ver cuándo les sorprende con un churumbel? Deben de haber sido unas cuantas, porque la ex viceversa, por fin, ha sorprendido en su último vídeo ¡luciendo embarazo! La novia del ex tronista Manu Lombardo ha cumplido los deseos de sus followers dándoles un 'mini-influencer'... pero sólo durante unas horas. ¿Cómo? Os preguntaréis. Sí, se nos olvidaba decir un pequeño detalle: el embarazo ha sido todo "de mentirijilla", pero las risas que nos hemos echado en su último vídeo ¡han sido memorables! Además, hemos podido ver a la parejita compartiendo unos momentos de lo más bonitos... y se nos ha caído la baba, sinceramente.

"Me lo habéis pedido mucho: que cuándo vamos a tener un hijo, que cuando me voy a quedar embarazada... así que he decidido hacer este vídeo para ver cómo sería mi vida embarazada con una barrigota", afirma Susana nada más empezar en su último vídeo... y claro, en cuanto hemos visto a Manu besando su barriga (hecha con una manta) nos hemos derretido de amor, y ahora queremos que lo tengan de verdad.

"Me siento bien", ha afirmado Susana con carita de pena nada más plantarse la barriga (que más tarde cambiaría por una media esfera de corchopán), aunque ahí estaba Manu para ponerle guasa a la situación: "Si fuera más real... es que esto parece cualquier cosa". La verdad es que sí, porque pasó de no tener un vientre plano ¡a una barriga de gemelos de 8 meses y medio!

Sin embargo, parece que colar, ha colado, porque le ha servido para sentirse embarazada por un día (aunque sólo sea la parte buena, y no la de llevar una tripa de varios kilos colgando con sus náuseas, sus ganas de orinar continuamente, sus dolores de espalda, lo de engordar varios kilos o las estrías): ha hecho ejercicio para embarazadas, ha aprendido a arreglárselas haciendo las cosas de casa, a elegir ropa apropiada (ahora sabe que mejor las botas sin cordones)... ¡e incluso se ha atrevido a salir de compras con la barriga!

Finalizado el día, parece que se le ha activado el instinto maternal: "Me lo he pasado muy bien en este vídeo al vivir una pequeñísima parte de lo que sería estar embarazada. A lo mejor llega el día en que no sea un vídeo de cachondeo... Espero que nadie se haya sentido ofendido, porque esto lo hago con todo el respeto, cariño y amor a todas las embarazadas del mundo", ha comentado. ¿Se habrán puesto a ello Susana y Manu? ¡Estamos deseándolo!