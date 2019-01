Muy a su pesar, David Bustamante se ha convertido en inesperado protagonista del cumpleaños de Miguel Torres. El pasado lunes 28 de enero, el futbolista del Málaga cumplió 33 años, celebrándolo por adelantado por medio de una multitudinaria fiesta a la que asistieron un buen número de amigos. Y no, que no cunda el pánico, Bustamante no estaba presente, pero sí tuvieron un papel especial en el ‘sarao’ dos personas muy allegadas a él… Y es que entre los invitados se encontraba Poty del Castillo, quien fuera durante muchos años amigo y confidente del intérprete de ‘Dos hombres y un destino’.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Instagram

Al parecer, la relación entre los dos se ha enfriado hasta tal punto que Poty ya no tiene reparos en posicionarse del lado de Paula. Mientras que hace tiempo que al cantante y al coreógrafo no se les ve juntos, el bailarín no ha perdido el contacto con la actriz de ‘Los nuestros 2’, acudiendo ahora al cumpleaños de su nueva pareja. Primer’ revés’ para Bustamante…

Pero la cosa no quedó aquí. A través de su cuenta de Instagram, Paula Echevarría se dispuso a felicitar públicamente a su churri. "Como dice la canción... 'si no existieras, yo te inventaría'. Feliz cumpleaños, amor", señala la actriz sobre una fotografía en la que aparece la mar de sonriente en compañía de Torres. El mensaje viene acompañado de varios emoticonos, entre los que se encuentra un corazón y un candado, seguidos de una palabra que siempre aparece cuando comparte una fotografía junto a su chico: ‘MÍO’. Hasta aquí, nada fuera de lo normal, si no fuera por la inesperada aparición de Rosa López.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

La ganadora de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ parece que se confundió y comentó la publicación creyendo que era el cumpleaños de Paula, por lo que al final tuvo que rectificar y felicitar a los dos. “Mi niña te veo una sonrisa tan amplia que te felicito de nuevo, ahora sabiendo que no es tu cumple, si no del que se ha encargado de esa sonrisa. ¡Pues felicidades a los y viva el amor!”, reza el mensaje de la cantante. Y ya van dos para Bustamante… ¿Cómo se habrá tomado la ‘traición’ de sus ‘amigos’?

Traiciones aparte, la fiesta de cumpleaños de Miguel Torres tuvo lugar el pasado domingo por la noche en el domicilio del Doctor Ángel Martín, un prestigioso cirujano plástico. Entre los asistentes a la fiesta también encontramos al futbolista Jordi Codina, la modelo Laura Sánchez, el cantante David Ascanio y algunas de las integrantes de las Pencas, como son Alicia Hernández, más conocida como Ali Promesas, e Isabel Navarro, la esposa de Poty.