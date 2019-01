Aunque Nagore Robles muestre en televisión su cara más cruda diciendo siempre lo que piensa sin cortarse un pelo (y si se tiene que meter en una bronca, se mete), luego, en su día a día, es una persona de lo más pacífica y normal. De hecho, en sus cuentas de Instagram y YouTube podemos verla viviendo una vida de lo más común (quitando el hecho de que es una colaboradora de televisión famosa de nuestro país y lo que ello implica), pero si hay algo que no puede aguantar, son las injusticias. De hecho, hace tan sólo unas horas se metía en una bronca callejera por defender a una mujer... y salió escaldada.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

A estas alturas, quien más y quien menos está viviendo la huelga de taxis más tensa que se recuerda, y todo por culpa de algunos energúmenos que han decidido cargar (física y verbalmente) contra todo aquel que ose meterse con su cuestionable forma de defender sus derechos. Precisamente un desencuentro entre una mujer y un taxista en plena calle llamaba la atención de Nagore que, rauda y veloz, se metió en la trifulca para defender a la mujer, que estaba siendo fuertemente increpada por el taxista, y aunque el momento inicial de la discusión no hemos podido verlo, Nagore sí compartió las consecuencias de la misma...

Instagram Nagore Robles

"A mí no me insulte, ¿vale? Ni tonta, ni imbécil ni idiota. No me vuelva a insultar, que hay muchos taxistas en esta vida y tienen mucha más educación", le decía la colaboradora al individuo, que respondía desafiante: "Para ti, por desgracia, no es un insulto, pero yo no te he insultado. Eres una ignorante, cógete un diccionario".

Tras defender a la mujer, a la que se puede oír pedir que no perdieran los papeles, Nagore, más calmada, contaba lo que había pasado, y calmaba a sus seguidores: "No me suelo meter en este tipo de historias, pero eso era un taxista que estaba insultando a una mujer. Le he dicho que no gritara y que no fuera agresivo, y entonces me ha gritado a mí. Es una pena que tengan que luchar y reivindicar de esta manera, y que otros se lleven la fama por este tipo de comportamientos y de personas. Yo estoy bien, que estoy recibiendo muchos mensajes".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Instagram Nagore Robles

Sin embargo, el drama no acababa ahí: "Lo peor de todo es que había un policía cerca, y cuando le he dicho que este hombre me estaba agrediendo, se ha marchado corriendo y ha dicho que estaba trabajando", ha dicho apenada por la inacción de una persona que se supone que debía protegerla. Eso sí, ¡olé por los ovarios de Nagore 'la Justiciera' Robles!