Toño Sanchís está a punto de perder su casa. Según ha explicado Antonio Rossi en 'El programa de Ana Rosa', la vivienda ya se encuentra en el portal de Subastas del BOE y, durante 20 días, se podrán presentar ofertas por la propiedad, situada en una urbanización de la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo. La cantidad inicial por la que sale a subasta la vivienda es de 266.815,63 euros, que es el dinero que el representante le debe al banco, aunque la cantidad total que se le reclama por vía judicial es decir, lo que le debe a Belén Esteban, sería de 406.873,28 €.

Cualquier persona que quiera pujar tiene que depositar un 4% de la cantidad inicial, 13.340,78 euros, aunque Belén Esteban tendría preferencia en el tanteo de la subasta. La colaboradora de 'Sálvame' ya expresó su deseo de pujar por la propiedad para luego poder venderla y recuperar el dinero que Toño le debe, más de 400.000 euros. "A mí lo que me interesa es quedarme la casa, porque todavía me estaría debiendo dinero" dijo en su programa cuando Toño la acusó de no querer negociar.

Según consta en el portal del BOE, la vivienda está ocupada pero sus habitantes, que serían Toño Sanchís, su esposa Lorena y sus hijos, no tienen derecho a permanecer en la misma y deberán abandonarla. El representante y su familia deberán abandonar la propiedad que está tasada en 625.098 euros según consta en la tasación que se hizo en 2011 porque, según ha contado Belén, Toño no ha dejado acceder a los tasadores para que vuelvan a tasar la propiedad.

"Si esto ha pasado es por tu culpa. Págame el dinero que te ha dicho el juez que me tienes que pagar" le dijo Belén a Toño cuando éste la acusó de querer echarle de su casa. Si me hubiera callado, ¿qué hubiera pasado conmigo? Que Hacienda me hubiera quitado todo. Ahora mis cuentas las llevo yo y sé lo que cobro" añadió. Mientras, Toño, apartado del mundo de la televisión, guardaba silencio.