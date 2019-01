"Tú pa hablar mal de mi tienes que mentir, yo pa hablar bien de ti también", escribía Omar Montes hace unos días en sus redes sociales. ¿Era una indirecta para su ex? Por si no pillábamos esa, soltaba: "Me doy asco cuando te echo de menos, quizá no te echo de menos y lo que pasa es que quiero darme asco". Vamos, que Isa Pantoja tiene que estar contenta con las publicaciones de su ex novio... O simplemente le da igual, porque ella ya hace su vida (y qué vida...) con un nuevo novio: Asraf Beno. Después de su acercamiento en 'GH VIP 6', tuvieron un desencuentro, pero las idas y venidas de Chabelita con Omar provocaron que la hija de la tonadillera y el Míster volvieran a acercar posturas. Tanto es así que están recorriendo el mundo juntos... Y han consolidado y confirmado su relación. Parece que el triángulo amoroso entre Isa Pantoja, Omar Montes y Asraf Beno ha dejado de ser un triángulo.

Y Omar se ha quedado completamente fuera. ¿Cómo ha reaccionado a esta nueva relación? Él mismo ha asegurado que "me alegro", eso sí, su cara dice todo lo contrario... Ironía pura y dura, nos atreveríamos a decir.

Cuando los reporteros dudan en si Omar e Isa retomarán su relación y la volveremos a ver salir de la casa del cantante, él se ríe y comenta: "Va a estar difícil". ¿Seguro? Que ya nos conocemos, y lo vuestro es una auténtica montaña rusa... Ya no sabemos qué esperar.

La que todavía no se ha pronunciado al respecto es Isa, pero no creemos que le importe demasiado, y es que la sonrisa, desde que sale con Asraf, no se le borra. ¡Qué bonito! ¿Cuánto durará?

La guerra desde luego lleva abierta unas semanas. Todo empezó porque Isa Pantoja dejó caer en sus redes sociales que no quiere hablar de la relación que tuvo, pero advirtiendo que si la otra parte ( por Omar) quería hablar de ello, está en su derecho. Una indirecta que no sentó nada bien a Omar Montes, que como no tiene acostumbrados, contestó sin pelos en la lengua a Chabelita: “Si el que está hablando es el mortaja diciendo que me quiere denunciar y que estas con él. Que dice que no se cree que al día siguiente de estar con él estabas conmigo, pobre iluso…. pero bueno, en fin, que a mí no me metáis en vuestros montajes, que prometo que os ponéis verdes…”.