El estilo de la reina Letizia es uno de los más aclamados (y copiados) dentro y fuera de nuestras fronteras por su elegancia y versatilidad. De hecho, hace tan sólo unos días, la mujer de Felipe VI acudió a un acto de la Fundación del Español Urgente ('Fundéu BBVA') con un look sencillo pero rompedor, con jersey y pantalón del mismo tono de Hugo Boss y abrigo de la misma firma en leopardo, un detalle con el que conseguía restarle seriedad al conjunto. Sin embargo, lo que nunca pensamos es que la reina, a la que podríamos considerar toda una influencer (prenda que se pone, prenda que se agota), pueda tener también sus propios referentes estilísticos... y no son precisamente regios, porque con su último modelito ¡copió de arriba a abajo a la actriz Sofía Vergara!

Vale, la protagonista de 'Modern Family' suele ser una de las mejor vestidas al evento al que vaya, ya sea un acto pequeñito o los Globos de Oro, pero nunca imaginamos que la reina ¡le fuera a copiar uno de sus looks! De hecho, 3 meses separan un modelito de otro... quizá tiempo de rigor para que se nos olvidara que alguien lo llevó antes de ella... pero no: ahí está Sofía, con su modelito rojo y su abrigo de leopardo. Eso sí, su look está firmado por Dolce&Gabbana de arriba a abajo, excepto en los pies, donde calza unos 'peep toe' con plataforma de Charlotte Olympia de 795 dólares. ¿Los de Letizia? De Magrit, y bastante más económicos...

En el caso de Sofía, sus prendas ya no están disponibles, aunque por diseños similares de la firma, tanto el vestido como el abrigo rondan los 2.500 euros. Por otro lado, por ejemplo, sólo el pantalón de Letizia, sin embargo, tenía un precio de 249 €, pero ahora en rebajas cuesta 139 €. Para que luego digan que para ir elegante hace falta gastarse mucho dinero... ¡y nada más lejos!