Paz Padilla es muy consciente de que el apoyo de su público es vital y sabe bien cómo ganárselo. Entre los chascarrillos y épicos momentos que está regalando en 'Got Talent', sus zascas en 'Sálvame' y sus publicaciones en redes sociales, la presentadora y actriz conquista a sus seguidores... hasta que mete la pata, porque todo el mundo es humano. Así le ha pasado con una imagen que ha subido a Instagram junto a su hija. Ella solo quería mostrar que estaba muy contenta de tener la visita de Anna Padilla en los platós de Telecinco y se mostraba sonriente junto a ella en una fotografía que no habría tenido más trascendencia sino llega a ser por un error que muchos no la han perdonado.

Instagram

Para verlo hay que fijarse bien en lo que Paz ha escrito junto a ella: “Ayer 'tube' una visita especial a Telecinco”. Muchos de sus seguidores no han podido contener las lágrimas al leer el mensaje, pero no de emoción, sino de escozor al ver la falta de ortografía de la actriz: ¡Tuve, Paz, tuve!, le han llegado a escribir en los comentarios corrigiendo el error.

Pero no todo han sido críticas. Otro gran grupo se ha levantado para defender a la actriz y excusarla, no en vano no ha faltado quien ha advertido que la 'b' y la 'v' están al lado en el teclado y a cualquiera le puede pasar eso de confundirlas. “La B y la V están juntas en el teclado! Creo que más que una falta de ortografía es un error de mecanografía ¡pero ya debería estar corregido!”, explicaba una de sus seguidoras. “Cuanta tontería.. A buen entendedor pocas palabras bastan, seguramente haya sido culpa del propio corrector, y si tanto molesta pues seguir a Mario Vargas joder.. Muy guapa la niña”, defendía directamente uno de los seguidores de la gaditana.

Pero si algo está claro es Paz sabe rectificar y, de hecho, tiempo después revisó su publicación y rectificó el error ortográfico.