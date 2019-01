Kiko Hernández es uno de los rostros imprescindibles de 'Sálvame', de eso no cabe duda. Pero ahora el colaborador deja de ser un simple colaborador y se lanza a conducir su propio programa de televisión. No es la primera vez que Kiko se pone al frente de un programa, ya lo vimos presentar 'Las bodas de Sálvame' y alguna que otra tarde, cuando es necesario, se pone a los mandos del mismo 'Sálvame'. Pero esta vez es SU programa. Él mismo anunciaba su nueva aventura a través de sus redes sociales: "Nos vemos ni mas ni menos que a las 3:00 ( no es broma ) a las 03:00 AM⏰⏰⏰⏰⏰", con una imagen que dejaba ver el título del nuevo espacio: 'Mejor llama a Kiko'.

Se trata de un espacio de teletienda en el que Kiko ofrece a los espectadores los productos que habitualmente se comercializan en los diferentes programas de Mediaset, como la pulsera de la felicidad de 'Volverte a ver', el anillo tiara real de 'Sábado Deluxe', o la pulsera de 'Viva la vida'.

Este nuevo formato que Mediaset le ha puesto sobre la mesa, se emite de madrugada, después del famoso horóscopo de Esperanza Gracia, y lo conduce junto a la periodista y modelo Elena de José.

Pero no es el único nuevo proyecto del colaborador. Ya os contaban, hace unas semanas, en exclusiva, nuestros compañeros de Diez Minutos, que Kiko Hernández dejará una temporada 'Sálvame' para adentrarse en algo muy distinto... ¡El rodaje de una película!



El colaborador, y ahora presentador, protagonizará una película, “El Ídolo”, que se estrenará este mismo verano y que contará con un elenco de diez, en el que figuran actores como Salva Reina, Yolanda Ramos, Eloi Costa –hijastro de Paco León-, María Costa Roso, Edu Soto, Carlos Sobera y Fernando Colomo.

"Es una comedia divertidísima, con pellizco. Cuenta la historia de Félix, un hombre que es totalmente invisible para el resto de la sociedad. Un antihéroe sin oficio ni beneficio que, de la noche a la mañana y gracias a una antigua maldición, se convierte en un hombre de éxito haciendo un homenaje al cine americano de comedia de los años 80-90", cuenta él mismo.

Y para dar el 100% en el proyecto, se marcha de 'Sálvame' para grabar la película, "pero vuelvo. Me lo tomo como unas mini vacaciones", confiesa Kiko.