Tamara Gorro estaba viviendo un sueño junto a su marido, Ezequiel Garay. El futbolista consiguió con su equipo, el Valencia, se clasificara para la semifinal de la Copa del Rey. Su mujer, como siempre, estaba en la grada para verle jugar, y como el resto de la afición celebró esta victoria tan importante. Durante el partido, que acabó 3-1 contra el Getafe, el jugador impactó involuntariamente sobre el terreno de juego contra su compañero, Gabriel Paulista. El argentino se llevó un fortísimo golpe en la cabeza, y su compañero acababa con la ceja abierta y la cara ensangrentada. Sin embargo, ambos hicieron de tripas corazón y dejaron a un lado sus dolores para celebrar con todo el equipo su clasificación.

Los jugadores lo celebraron por todo lo alto, desde una terraza en la que eran jaleados por los seguidores del Valencia: saltos, gritos, cánticos... ¡No faltó de nada! Incluso Tamara saltó como una más cuando la afición se lo pidió. Tanto Garay como Paulista compartieron fotos desde sus Instagram bromeando con sus heridas de guerra. "Hay que morir siempre dentro del campo", escribía Ezequiel sobre un 'selfie' en el que aparecía junto a su amigo, mientras se aplicaba sobre la cabeza una bolsa de hielo.

Pero finalmente, y después de la fiesta ché, Ezequiel acabó en urgencias, tal y como contaba él mismo: "Los fuertes golpes en la cabeza han hecho que pase la noche en observación. Todo en orden amigos, ahora a recuperarse para el sábado ir a por otra batalla".

Su mujer también ha querido disculparse con sus fans por haber faltado a un evento que tenía programado. Con el rostro cansado después de pasar la noche en vela, Tamara grababa un vídeo para sus seguidores: "Familia virtual, perdonádme. No voy a poder ir al evento de Carrefour. Como sabéis, he pasado la noche en el hospital, en observación. No puedo dejarle solo. Está todo en orden, ya lo ha dicho él, pero evidentemente no puedo ir al evento y estar con vosotros. Os debo una, os quiero”.

Seguro que su "familia virtual" le ha perdonado ya que lo primero es la familia. Y eso lo ha demostrado siempre. Sin duda, Tamara y Ezequiel forman el mejor equipo. ¡Ánimo!