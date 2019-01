Por si no tuvieron suficiente con su viaje a Estambul, donde celebraron el cumpleaños de Asraf, la ¿pareja? ha decidido hacer la mochila para pasar un día de lo más aventurero. Una faceta que desconocíamos de ambos. Mucha fiesta y mucho bolo, pero no teníamos ni idea de que también le gustaba la adrenalina de los deportes de riesgo. Este miércoles, Chabelita y Asraf ¡se han tirado en paracaídas! Eso sí, por separado, ya que cada uno se ha tirado con uno de los monitores. Lo cierto es que para ser su primera vez, o eso creemos, lo han hecho muy bien y no se han estrellado al aterrizar. Unas imágenes idílicas mientras los dos caían a la par en mitad del campo...

Pero si hay algo que nos ha llamado más la atención que este salto en paracaídas ha sido sus cariñosos gestos. Los ex concursantes de 'GH VIP' se han dado mimitos mientras esperaban para lanzarse desde la avioneta. Besos, confidencias al oído, risitas nerviosas... Vamos, lo típico entre dos jóvenes enamorados.

No sabemos si ha sido por la adrenalina de haberse sentido como dos pajarillos volando en el cielo o como Heidi columpiándose entre las nubes, pero Isa y Asraf no han podido aguantar casi a quitarse el arnés y todos los cables para fundirse en un abrazo de lo más romántico.

Como Richard Gere en 'Oficial y Caballero', Asraf ha cogido entre sus brazos a la hija de Isabel Pantoja. Ella, con mucho ímpetu, se ha subido encima de él y se ha colgado como si fuera un koala. Y claro, tampoco han faltado los besos; aunque tenemos que decir que han sido en la mejilla... (al menos en público).

Después de ese momento de alegría desmedida y pasión –un poco contenida–, la ex de Omar Montes y el Míster España han ido caminando muy juntitos, acaramelados, y compartiendo confidencias hasta llegar a la nave para cambiarse de ropa. Ya vestidos de calle, la ¿parejita? feliz se ha marchado hasta el coche. Eso sí, han dado la callada por respuesta y no han contestado a los reporteros que les preguntaban. Pero como diría Enrique Pastor en 'La que se avecina': Aquí hay tema, pero vamos...