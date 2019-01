¡La que se le viene encima a Gigi Hadid es gorda! Y todo porque a la modelo le ha llegado una preciosa demanda de un fotógrafo reclamando lo que es suyo... ¡y ahora tendrá que presentarse ante el juez! Pero, ¿qué ha pasado? Nosotros te lo contamos: Resulta que la top, hace unos meses, utilizó una imagen en su cuenta de Instagram sin mencionar al fotógrafo que la hizo... y ahora él le reclama los derechos de autor y, claro, el dinero por haberla publicado sin su consentimiento. ¿Lo mejor de todo? Que en la foto ¡salía la propia Gigi! ¿Alucinando? Pues hay más...

Aunque de momento es presunta culpable hasta que un juez lo dictamine con una sentencia, a Gigi le espera un marronazo de año nuevo... y es que aún estamos en enero y a la modelo ya se le ha torcido el año. Todo esto ocurrió el pasado mes de octubre, y aunque Gigi borró la foto poco después de subirla, el fotógrafo, que debe de estar canino, le reclama un dineral.

Según la acusación, "Antes del 12 de octubre, Hadid ya sabía de primera mano que copiar y poner fotos de ella misma u otros sujetos en su Instagram u otras cuentas de redes sociales, que no atribuyera adecuadamente o de la que no tuviera permiso del autor, constituía una infracción de copyright", pero ella cree que, al salir ella en la imagen, tiene todo el derecho del mundo a postearla. Al fin y al cabo, según la defensa de la maniquí, ella no ha dado permiso para que la fotografíen, y es más: los reporteros gráficos ganan dinero con su imagen vendiendo las fotos (y tampoco ella les pide derechos de imagen).

Vamos, un dramón de los gordos porque, sea quien sea quien gane, va a tener que soltar un pastón. ¡Estamos deseando ver cómo acaba este culebrón!