La pequeña Luna, hija de Chrissy Teigen y John Legend, continúa conquistando nuestros corazones. Desde que su madre decidiera presentarla en las redes sociales, el dulce rostro de la niña y su sonrisa han hecho que muchos seguidores de la modelo estadounidense se enamoraran perdidamente de la pequeña. Y es que, con tan solo 2 años ha demostrado tener un gran desparpajo y una soltura que despiertan la sonrisa de cualquiera, ¡incluso yendo de compras! Así la hemos podido ver por Beverly Hills junto a su madre eligiendo ropa infantil en una de las tiendas preferidas de Chrissy, donde ha ayudado a la modelo a elegir la compra.



Chrissy Teigen es toda una madraza y no se despega de su pequeña para hacer ningún trámite, y mucho menos para ir de compras. Ya la llevaba cuando apenas era un bebé, así que ahora que puede ayudarla con las elecciones difíciles es todo un comodín acudir con ella a ojear nuevos pantalones, camisetas y vestidos, para no volver a elegir un 'terrible look' con el que protagonizar los horrores de la semana, ¡aunque Luna siempre tenga fijación por los estampados Disney!

Aunque esta vez acudiera sin su pareja, John Legend, Chrissy no fue sola a comprar. Después de entrar en la tienda con su hija, salió con una amiga con la que la pequeña y ella disfrutaron hablando y jugando entre las tres en medio de la calle. Y es que, Chrissy ha demostrado ser una madraza que disfruta de cada momento con su hija o con su pareja sea donde sea y como sea.

Y es que Chrissy y John no solo son una de las parejas más idílicas de Hollywood, haciendo honor a la fama que tienen -y tal y como hacen ver en sus redes sociales y sus apariciones en público-, sino que también han demostrado ser unos grandes padres que pasan el mayor tiempo con su hija y disfrutan de cada momento con cualquier excusa, como salir de compras. ¡Nos encanta esta estampa!