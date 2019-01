¿Vosotros os acordáis de cuando el futbolista Guti y Arantxa de Benito eran pareja? Por aquel entonces las redes social estaban en pañales, pero la juerga que tenía la gente cuando acudían a un evento y salían por televisión duraba días, y es que eran una pareja tan -pero TAN- unida, que se daban la vuelta ¡y parecían la misma persona! Mismo rollo ibicenco, mismo pelo rubio largo con reflejos y flequillo... mira que nosotros no somos de alegrarnos de las rupturas, pero estilísticamente hablando, su divorcio en 2009 les vino hasta bien. Y oye, hacía ya tiempo que no veíamos una pareja tan bien mimetizada, pero ahora tenemos otro matrimonio que opta a la herencia... ¡y no son otros que Justin y Hailey Bieber!

Parecidos razonables aparte (lo que les gusta a los famosos un pelo rubio y largo, oye...), la parejita se quiere tanto y comparten tanto tiempo juntos, que están empezando a convertirse en la misma persona... pero para mal. ¿Sabéis esas parejas en las que uno de los dos gravita hacia el otro y adopta sus costumbres, sus hábitos y hasta su estilo? Pues esa es Hailey con Justin Bieber, que cada vez que está con él más de un día seguido ¡se convierte en su marido!

Para muestra, un botón: hemos comparado imágenes en las que la modelo acompaña a su maridito con otras en las que hace sus cosas solita... y la diferencia es desoladora. Vamos, que sólo viste como una pordiosera cuando está con él, y a las pruebas nos remitimos: la primera imagen es del lunes 28 de enero mientras paseaban por Nueva York; la segunda, del miércoles 30, de Hailey yendo tranquilamente de compras por la Gran Manzana.

"Casualidad", diréis algunos. De eso nada, monada. Juntos:

Sola:

Juntos:

Sola:

Juntos:

Sola:

Juntos:

Sola:

Podríamos seguir, pero creemos que ha quedado claro que Justin y Hailey se quieren y se adoran, sí, ¡pero por Dios, que alguien le contrate un estilista a esta chica!