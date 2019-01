La relación entre Isa Pantoja y Asraf Beno progresa adecuadamente. Tras su ruptura con Omar Montes, la hija de Isabel Pantoja ha vuelto a las andadas con el modelo, quien fuera su compañero en ‘GH VIP 6’ y con el que ya tonteó a su paso por el reality de Telecinco. De hecho, la nueva parejita no se despega ni con agua hirviendo, y tras protagonizar una escapada romántica a Estambul, se les ha visto haciéndose mimitos mientras esperaban para lanzarse en paracaídas. Besos, confidencias al oído, risitas nerviosas, magreo constante... Vamos, lo típico entre dos jóvenes enamorados. Señores, ¡aquí hay tomate!

En su faceta como colaborador de ‘Viva la vida’, el pasado miércoles, Suso Álvarez, gran amigo del Míster, habló sin reparos sobre la nueva relación. "Asraf me ha confirmado que se están conociendo y, por lo que me cuenta, les va muy bien", señaló el ‘viceverso’. “Me cuenta que esta tarde se van a tirar en paracaídas y que, dentro de poco, creo que la semana que viene, van a hacer otro viaje. Hacen muchos planes juntos y, porque lo que veo, en el fondo les va muy bien".

Según Pilar Rábago, la pareja se irá a Perú a cambio de una exclusiva. Destino de viaje aparte, Suso asegura estar contento porque su amigo tenga una nueva ilusión, lo que no quita para que se haya puesto algo celoso... “Al fin y al cabo, si ellos son felices, yo no me voy a meter. Sí que es verdad que no llevo bien que me quiten a Asraf. Ahora que estaba sacando mi lado… Estoy celoso, la verdad”, bromeó.

Lo cierto es que no nos extraña que Suso se haya puesto celosón. Y es que, pese a que se alejaron el uno del otro en los últimos días que convivieron en la casa de Guadalix, el colaborador y el modelo han retomado su relación de amistad después de que Suso cortara por lo sano con Aurah, el principal motivo de su distanciamiento. De hecho, el pasado 26 de enero hicieron un bolo juntos en la discoteca Tremenda Club de Xátiva (Valencia) (y se lo pasaron la mar de bien). “Reventamos el bolo. El aforo estaba completo”, asegura Álvarez.