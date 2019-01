"Extraño tener una real conexión con gente real. Mi comunidad. De ahora en adelante podéis escribirme directamente. No podré responder a todos pero al menos podremos tener una conexión real entre nosotros. Puedo compartir novedades y lo mejor de mi mundo sin editar... Sí, este es mi número", comentaba Ashton Kutcher en Twitter junto a ¡su número de teléfono! Sí, no es un sueño, Ashton Kutcher ha hecho público su número de teléfono. Pese a la cercanía que ahora pueden tener las 'celebrities' con sus seguidores, parece que el protagonista de 'Efecto mariposa' no ha tenido suficiente. Un par de 'likes', algún que otro mensaje directo o comentarios no le parecen "contacto real", es por eso que ha decidido llevar a cabo esta iniciativa, quizá sin pensarlo demasiado, porque menuda locura ha desatado.

Muchos usuarios de la red probaron a escribir al número que había facilitado y no tardaron en contar cómo había sido la experiencia. Todos ellos recibieron un mensaje instantáneo: "Hey, soy Ashton. Esto es mensaje automático para avisarte que recibí tu mensaje, todo lo demás será de mi parte. Asegúrate de hacer clic en el enlace y agregar a mi teléfono para que pueda responderte".

Ashton Kutcher tweeted his number and I am disappointed pic.twitter.com/mUdYhsxkA0 — 𝓗𝓑 (@halesnic0le) January 30, 2019

Eso sí, no ha sido la respuesta que la mayoría esperaba y han confesado estar algo decepcionados... Habrá que espera a ver si Ashton contesta personalmente a algún mensaje.

Él mismo ha querido explicarlo: "Cambiaré mi estrategia de redes sociales a partir de mañana. Manténganse al tanto. Responderé pronto ... los sms son una bestia frágil".

I will repost soon... sms is a fragile beast — ashton kutcher (@aplusk) January 30, 2019

La revista 'Wired' investigó un poco y ha descubierto que el enlace lleva a un portal de Community.com (de ahí la 'C'). Ahí pide que el usuario se registre con su nombre, fecha de nacimiento y ciudad. Una web que "brinda a los clientes (incluidos personas influyentes, músicos, atletas, marcas, actores y sus agentes) que envíen y reciban mensajes de texto de los usuarios, utilizando un número de teléfono comunitario de diez dígitos".

Demasiado bonito para ser cierto, ¿verdad?