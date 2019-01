No hay día que pase en GH DÚO sin que alguno de los concursantes la líe por lo que sea, igual que tampoco pasa un sólo día sin que se pregunten qué está pasando en el exterior. Lo cierto es que estar encerrado durante 3 meses (en el mejor de los casos) sin saber absolutamente nada de nadie tiene que se una tortura china, por eso, entre los propios concursantes, comentan lo que puede estar pasando... con más o menos acierto. Ahora: la que no ha estado nada acertada ha sido Ylenia Padilla, que se ha pasado de frenada con sus imaginaciones ¡y ha puesto a parir a la gente sin saber siquiera si la han puesto a parir a ella primero! ¿Sabéis eso de la revancha por adelantado? Pues eso...

Ylenia ya ha decepcionado a alguno de sus defensores en el exterior, y no va por buen camino porque, hablando con sus compañeros, ha dejado claro que cree firmemente que la están poniendo a caldo en los programas de Telecinco, y lo hizo en un tono bastante despectivo: "...en los programas esos, donde aparecen estas señoras que todo lo saben, me estarán poniendo de vuelta y media. Ahí me dan bien de bien", señaló. Una afirmación que compartió Antonio Tejado, que prácticamente afirmó que se estaba refiriendo a 'El programa de Ana Rosa' por el detalle de "ese programa blanco de por las mañanas".

Según hablaba, la reina del 'tiki tiki' se fue calentando ella sola con sus pensamientos, y habló hasta de venganza: "Sé que fuera me están trajeando a saco". Y amenazaba muy mosqueada: "Que hablen, que hablen... que cuando salga yo también tengo muchas cosas que contar que me he callado durante mucho tiempo. Mamá, apunta a los que me estén poniendo a parir que ya saldré".

Pues bien, ahora ha llegado el momento de la respuesta, ¿y quién creéis que se ha metido en el barro hasta las rodillas? La mismísima Ana Rosa Quintana, que le ha lanzado un zasca de campeonato: "Pero si no sabemos nada de Ylenia... no hablamos de ella. Pero bueno, oye: una tiene todo el derecho a creerse más importante de lo que es". Vamos, que le ha dejado claro que en su programa no hablan de ella ni para bien ni para mal. ¡Qué planchazo!