Kiko Matamoros aseguraba, hace unos días, que si veía pruebas de que su nueva novia, Cristina, había escrito a 'Sálvame', rompería con ella. ¿Cumplirá su palabra? Pues parece que no. Porque no se cree nada. La tarde del jueves, Kiko se ha sentado en su programa para hablar de lo sucedido, y ha acabado muy, pero que muy enfadado. Mientras los colaboradores aseguran que su chica, Cristina, hace unos días sí se había puesto en contacto con el programa para pedir privacidad, ya que ella es anónima aunque mantenga una relación con Kiko Matamoros, Kiko mantiene que de eso nada. Según el colaborador, Cristina no ha hablado con el programa.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Al parecer, Cristina, habría mandado mensajes a la redacción de Sálvame traicionando la palabra de Kiko Matamoros. "Me tiene que demostrar el programa qué tipo de acciones ha hecho para constatar que ese teléfono es de Cristina", estalla Kiko Matamoros ante las confesiones de sus compañeros.

Telecinco.es

No es la primera vez que Kiko saca las garras por Cristina. El colaborador, al que hemos visto de lo más acaramelado junto a Cristina en DIEZ MINUTOS, está muy cabreado:"Me molesta que se vulnere el derecho al honor y la intimidad y más en este caso que me toca directamente". Y es que ya confesó que todo esto podría terminar con su relación... ¿Es el miedo a una ruptura el que lleva a Kiko a ponerse tan nervioso cuando hablan de Cristina?