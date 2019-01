Malú, que arrancó el pasado 9 de noviembre 'Oxígeno Tour', se ha visto obligada a cancelar su gira por problemas de salud. Su propia compañía discográfica ha lanzado un comunicado explicando la situación: "Live Nation y Riff Music lamentan anunciar la cancelación de 'Oxígeno Tour'. Malú será operada próximamente para solucionar la rotura de ligamentos que sufrió su tobillo derecho tras una caída durante los ensayos generales de la gira, lo que obliga a la artista a anular todos los conciertos programados. Malú arrancó el 9 de noviembre 'Oxígeno Tour' tras posponer su inicio por este inesperado contratiempo. En ese momento, aunque los médicos recomendaban la cirugía para asegurar una mayor estabilidad de la articulación, lo que la hubiese alejado de los escenarios durante medio año, la artista optó por llevar a cabo un duro e intenso tratamiento de rehabilitación y fisioterapia que le permitió estar de vuelta en unas semanas. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, Malú tendrá que ser finalmente intervenida quirúrgicamente para así corregir la lesión".

El pasado mes de octubre Malú tuvo que retrasar el inicio de esta gira debido a una caída en los escenarios. Entonces se mostró muy triste, aunque siguió adelante con todo lo programado y pasó totalmente inadvertido. Sin embargo, parece que finalmente la situación no mejora y tendrá que pasar por quirófano.

Ella misma ha querido explicárselo a sus seguidores a través de sus redes sociales con un tierno mensaje.

"Siento en el alma no poder seguir compartiendo con vosotros esta gira que tantos momentos maravillosos nos ha dado, pero esto es algo que no está en mis manos, no depende de mí. Os amo, y voy a seguir peleando y trabajando duro para recuperarme bien y volver con más fuerza que nunca a daros lo mejor de mí. Voy a por todas mi gente", se lamenta la cantante.

“Como muchos sabéis, durante los ensayos de esta última gira sufrí una caída que me generó una rotura de ligamentos del tobillo derecho. Esta lesión requería cirugía, pero existía una alternativa conservadora a la que me podía aferrar con mucho trabajo y sin dudarlo, la agarré. Peleé y trabajé durísimo para subirme al escenario, estar con vosotros y daros este show que durante tanto tiempo había preparado con infinitas ganas, entrega, pasión, emoción e ilusión”, explica.

"Oxígeno Tour sigue en el 2019", anunciaba entusiasmada hace unos días. Pero no ha podido ser. Sus seguidores, aunque se lamentan por no poder disfrutar de su cantante favorita, no han dudado en lanzarle mensajes de apoyo. "Te queremos. Recuperate pronto, vamos a esperarte el tiempo que haga falta", "Mucho ánimo Malú! Mucha fuerza y a recuperarte bien😘😘", "Lo primero es la salud @_maluoficial_ ya tendrás tiempo de volver, y cuando vuelvas va seguir todo igual donde lo dejaste, ánimo".

Desde aquí nos sumamos a los mensajes de ánimo y le deseamos una pronta recuperación, ¡vamos Malú!